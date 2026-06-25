Ronaldo oduševio fanove novom fotkom: "Pali" milioni lajkova

Sve što Kristijano Ronaldo dotakne očito pretvara u zlato, pa tako ne zaostaju ni njegove objave na društvenim mrežama.

Sportista je jedan od najpraćenijih na Instagramu, a njegova najnovija objava sa vjerenicom Georginom Rodrigez privukla je veliku pažnju.

Ronaldo je opisu ostavio samo emotikon srca, a njegova objava je za samo pet minuta skupila više od pola miliona lajkova!

Nakon pet sati, objava ima više od 8 miliona lajkova.