Ronaldo oduševio fanove novom fotkom: "Pali" milioni lajkova

Autor:ATV redakcija
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Sve što Kristijano Ronaldo dotakne očito pretvara u zlato, pa tako ne zaostaju ni njegove objave na društvenim mrežama.
Sportista je jedan od najpraćenijih na Instagramu, a njegova najnovija objava sa vjerenicom Georginom Rodrigez privukla je veliku pažnju.
Ronaldo je opisu ostavio samo emotikon srca, a njegova objava je za samo pet minuta skupila više od pola miliona lajkova!
Nakon pet sati, objava ima više od 8 miliona lajkova.
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