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Ronaldo oduševio fanove novom fotkom: "Pali" milioni lajkova

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 21:14

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Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова
Foto: Tanjug/AP/Eric Gay

Sve što Kristijano Ronaldo dotakne očito pretvara u zlato, pa tako ne zaostaju ni njegove objave na društvenim mrežama.

Sportista je jedan od najpraćenijih na Instagramu, a njegova najnovija objava sa vjerenicom Georginom Rodrigez privukla je veliku pažnju.

Ronaldo je opisu ostavio samo emotikon srca, a njegova objava je za samo pet minuta skupila više od pola miliona lajkova!

Nakon pet sati, objava ima više od 8 miliona lajkova.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Georgina Rodrigez

Instagram

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Ronaldo oduševio fanove novom fotkom: "Pali" milioni lajkova

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