Kolike su šanse da BiH u nokaut fazu ide na Njemačku

Fudbaleri BiH su pobjedom protiv Katara doveli sebe u poziciju da prvi put u istoriji igraju nokaut gazu Svjetskog prvenstva.

Sada je gotovo izvjesno, ali još uvijek ne i definitivno protiv koga će BiH igrati.

Samo najluđi scenario šalje Bosnu i Hercegovinu na Njemačku.

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Ono što je potrebno da se to dogodi jeste da osam najbolje trećeplasiranih ekipa, odnosno osam trećeplasiranih ekipa koje će igrati nokaut fazu dođu iz grupa B, E, G, H, I, J, K i L.

Ludo, zaista. Prema procjenama šanse za tako nešto su tek 0,02 odsto.

A, preostalih 99,98 odsto idu na domaćina.

SAD će, ukoliko se ne dogodi čudo, biti protivnik ekipi Sergeja Barbareza u nokaut fazi.

Ta utakmica bi trebalo da se igra u noći između 30. juna i 1. jula sa početkom u 3 sata u San Francisku.