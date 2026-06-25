Mladi fudbaler (21) izgubio život nakon stravične nesreće na rijeci Roni

Kenzo Kis, fudbaler francuskog drugoligaša Gengana, izgubio je život u 21. godini nakon stravične nesreće na rijeci Roni.

Mladi fudbaler je proglašen mrtvim dva dana nakon što su ga ronioci izvukli iz rijeke, a u srijedu su stigle najgore vijesti - njegovo srce je prestalo da kuca.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak na vodopadima Fejsin u blizini Liona, gdje je jaka struja povukla Kisa i još tri osobe. Dok su ostali uspjeli da se spasu ili budu reanimirani na licu mjesta, potraga za Kisom je trajala najduže. Prebačen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali ljekari nažalost nisu uspjeli da ga spasu. Ova tragedija dogodila se usljed nezapamćenog toplotnog talasa koji je pogodio Evropu.

Klubovi nijemi od bola: "Niko te nikada neće zaboraviti"

Od mladog fudbalera se zvaničnim saopštenjem oprostio njegov aktuelni klub Gengan:

"Gengan tuguje zbog gubitka Kenza Kisa. Sa neizmjernom tugom smo primili vijest o smrti našeg mladog igrača. Kenzo je stigao u klub prošlog ljeta i ove sezone je nastupao za naš rezervni tim. Izražavamo najdublje saučešće Kenzovoj porodici i voljenima i pružamo im punu podršku u ovim bolnim trenucima."

La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.



L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances… pic.twitter.com/JXqwLX65fS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 24, 2026

Oglasio se i Sent Etjen, klub u kojem je Kis proveo čak sedam godina u mlađim kategorijama:

"Zelena generacija je u žalosti. Kenzo Kis, koji je sedam godina bio dio našeg sportskog centra, talentovan igrač i diskretan mladić kojeg su svi voljeli, izgubio je život u dramatičnim okolnostima. AS Sent Etjen izražava najiskrenije saučešće njegovim najbližima, kao i saigračima i trenerima koji su dijelili dio njegovog puta. Kenzo, u hodnicima našeg kluba te niko nikada neće zaboraviti."

Kis je važio za velikog talenta, a prije Sent Etjena proveo je i šest godina u akademiji slavnog Liona. Prošlog ljeta je prešao u Gengan kako bi započeo svoju profesionalnu karijeru, koja je prekinuta na najnepravedniji način.

(Kurir)