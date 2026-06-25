Mladi fudbaler (21) izgubio život nakon stravične nesreće na rijeci Roni

Autor:ATV redakcija
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Kenzo Kis, fudbaler francuskog drugoligaša Gengana, izgubio je život u 21. godini nakon stravične nesreće na rijeci Roni.
Mladi fudbaler je proglašen mrtvim dva dana nakon što su ga ronioci izvukli iz rijeke, a u srijedu su stigle najgore vijesti - njegovo srce je prestalo da kuca.
Nesreća se dogodila u ponedjeljak na vodopadima Fejsin u blizini Liona, gdje je jaka struja povukla Kisa i još tri osobe. Dok su ostali uspjeli da se spasu ili budu reanimirani na licu mjesta, potraga za Kisom je trajala najduže. Prebačen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali ljekari nažalost nisu uspjeli da ga spasu. Ova tragedija dogodila se usljed nezapamćenog toplotnog talasa koji je pogodio Evropu.
Od mladog fudbalera se zvaničnim saopštenjem oprostio njegov aktuelni klub Gengan:
"Gengan tuguje zbog gubitka Kenza Kisa. Sa neizmjernom tugom smo primili vijest o smrti našeg mladog igrača. Kenzo je stigao u klub prošlog ljeta i ove sezone je nastupao za naš rezervni tim. Izražavamo najdublje saučešće Kenzovoj porodici i voljenima i pružamo im punu podršku u ovim bolnim trenucima."
La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 24, 2026
L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances… pic.twitter.com/JXqwLX65fS
Oglasio se i Sent Etjen, klub u kojem je Kis proveo čak sedam godina u mlađim kategorijama:
"Zelena generacija je u žalosti. Kenzo Kis, koji je sedam godina bio dio našeg sportskog centra, talentovan igrač i diskretan mladić kojeg su svi voljeli, izgubio je život u dramatičnim okolnostima. AS Sent Etjen izražava najiskrenije saučešće njegovim najbližima, kao i saigračima i trenerima koji su dijelili dio njegovog puta. Kenzo, u hodnicima našeg kluba te niko nikada neće zaboraviti."
Kis je važio za velikog talenta, a prije Sent Etjena proveo je i šest godina u akademiji slavnog Liona. Prošlog ljeta je prešao u Gengan kako bi započeo svoju profesionalnu karijeru, koja je prekinuta na najnepravedniji način.
(Kurir)
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