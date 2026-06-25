Trišić Babić: Sila kao politički argument političkog Sarajeva

Bakir Izetbegović je izjavom da se lider SNSD-a Milorad Dodik "mora riještiti nekom silom" pokazao pred cijelim svijetom sa čim se Republika Srpska godinama suočava, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Ona je ocijenila da je ovo bio poziv na upotrebu sile protiv čovjeka koji ima najveći politički legitimitet i legalitet u periodu poslijeratne BiH.

Trišić Babić je dodala da to zna i Izetbegović, te da su baš zato kovali planove sa Kristijanom Šmitom da nelegitimni i nelegalni makne legitimnog i legalnog predsjednika Republike Srpske.

"Postoji jedna stvar koju politički filozofi znaju odavno, a političari rade sve da zaborave, a to je da sila nije vrhunac moći. Ona je njen surogat. Kada argument više ne prolazi, kada se izgubi sposobnost uvjeravanja, poseže se za silom. Ne kao dokaz snage, nego kao potvrda o njenom gubitku", navela je Trišić Babić u autorskom tekstu za "Glas Srpske".

Ona je navela da Dejtonski mirovni sporazum nije bio savršen, ali je bio mudar na jedini mogući način u takvim situacijama.

"Prihvatio je realnost umjesto da je nasilno preoblikuje. Prepoznao je da BiH može opstati jedino u svojoj složenosti i različitosti. U suprotnom neće opstati", navela je Trišić Babić.

Ona je istakla da Izetbegović i SDA to nikada nisu prihvatili, da su decenijama dejtonsku BiH tretirali kao privremeni okvir, nešto što treba erodirati iznutra, zaobići spolja ili, kako smo juče čuli, ukloniti silom.

Trišić Babić je ukazala da Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske nije nastala da bi vodila diplomatske ratove, već iz praktične spoznaje da postoji ozbiljan jaz između onoga što se o Republici Srpskoj priča u određenim sarajevskim krugovima i onoga što ona zaista jeste.

"Godinama smo razgovarali sa međunarodnim akterima, političkim predstavnicima, diplomatskim zajednicama u Evropi, Americi, Rusiji i šire. Nismo tražili simpatije. Tražili smo samo razumijevanje za jednu jedinu stvar. Da u demokratiji argument i izborna volja građana budu jači od sile i nametanja", dodala je Trišić Babić.

Ona je naglasila da međunarodna zajednica to sve jasnije prepoznaje, ne zbog toga što su predstavnici Republike Srpske glasni, nego zbog toga što su dosljedni.

Trišić Babić je poručila da istina ne treba buku.

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"I onda je gospodin Izetbegović, jednom rečenicom u prajm tajmu, učinio ono što nikakva diplomatska nota ne bi mogla. Sam je pokazao pred cijelim svijetom sa čim se Republika Srpska godinama suočava. Politička kultura koja poziva na silu nema moralni autoritet. Ima samo pretenziju na vlast. I upravo zato je opasna, ne kao snaga, nego kao politička kultura koja nasilje vidi kao jedinu vrijednost", konstatovala je Trišić Babić.

Ona je ocijenila da je BiH moguća, ali samo kao zajednica entiteta i tri konstitutivna naroda.

Trišić Babić je dodala da je Republika Srpska odabrala taj put, sa argumentima, sa institucijama, sa uvjerenjem da istorija zna razlikovati graditelje od rušitelja.

"Na kraju, hvala Bakiru Izetbegoviću. U samo nekoliko minuta je demonstrirao cijelom civilizovanom svijetu ono što mi iz Republike Srpske već dugo objašnjavamo" zaključila je Trišić Babić.