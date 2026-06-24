Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas da Republika Srpska gradi budućnost kroz znanje.

- Nova informatička oprema stigla je u Doboj! - naveo je Karan na društvenoj mreži Iks.

Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen je u Doboju donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi.