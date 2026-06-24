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Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

24.06.2026 17:52

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas da Republika Srpska gradi budućnost kroz znanje.

- Nova informatička oprema stigla je u Doboj! - naveo je Karan na društvenoj mreži Iks.

Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen je u Doboju donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi.

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Tag :

Siniša Karan

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