Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas da Republika Srpska gradi budućnost kroz znanje.
- Nova informatička oprema stigla je u Doboj! - naveo je Karan na društvenoj mreži Iks.
Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen je u Doboju donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi.
💻 Nova informatička oprema stigla je u Doboj!— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 24, 2026
▶️ Gradimo budućnost kroz znanje. pic.twitter.com/WJETeWyRZ4
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