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Lukač: Ako je neko u ovoj zemlji iznad zakona, to su politički saveznici Bakira Izetbegovića

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 15:26

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Шеф клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Драган Лукач
Foto: ATV/Branko Jović

Ako je neko u ovoj zemlji iznad zakona, to su politički saveznici Bakira Izetbegovića i sličnih, koji su godinama ispunjavali želje bošnjačkog političkog faktora i konstantno prekrajali volju srpskog naroda, rekao je član Glavnog odbora SNSD-a Dragan Lukač.

- Ako je neko bio iznad zakona, to je ljubimac bošnjačkih političara Pedi Ešdaun koji je vršio torturu nad Srbima, a posebno nelegitimno izabrani Šmit čije su sulude poteze proslavljali u Sarajevu - naveo je Lukač.

Istakao je da je Milorad Dodik legalno izabran za predsjednika Republike Srpske, obavljao svoju dužnost u okviru Ustava, a nezakonita smjena od strane nelegalnog Šmita je nezapamćen udar na izbornu volju naroda u jednoj zemlji koja ni trebala biti demokratska.

- I takvima se Bakir Izetbegović klanja, takve slavi, što je paradoks bošnjačke politike. Jer, dok se kunu u suverenu BiH, slave kolonijalne upravnike koji gotovo svakim svojim potezom pokazuju da je sve, osim suverena. Podanički mentalitet koji gaje još, Turska, preko Austrougara, do današnjih dana je u neskladu sa silom koju Bakir i njegovi istomišljenici pokušavaju da predstave sijući mržnju i pozivajući na linč i eliminaciju legalno izabranog predstavnika srpskog naroda, Milorada Dodika. Silni su samo kada im je iza leđa neki stranac voljan da im ispunjava želje - naveo je Lukač.

Kaže da su silni samo kada im je iza leđa neki stranac voljan da im ispunjava želje.

- S druge strane, Srbi su kroz istoriju bili i ostali ponosan i hrabar narod koji iznad svega ljubi slobodu. Tako je bilo, tako je i danas, te su u Republici Srpskoj slobodni i poštovani svi njeni građani bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Bakir mora da zna da mržnja izjeda onog koji mrzi, a sloboda dolazi onome ko se za nju bori - zaključio je Lukač.

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Dragan Lukač

SNSD

Bakir Izetbegović

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

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