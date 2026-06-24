Dodik: Pričao sam sa Bakirom, nastavak slijedi

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Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je razgovarao sa predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem.

"Nastavak slijedi", poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. BiH Ništa novo iz Sarajeva: Bakir Izetbegović prijeti silom Podsjećamo, Dodik je ranije danas reagovao na izjave Izetbegovića, koji bi, čini se, Dodika se riješio silom. Dodik je odgovorio da je otporan na prijetnje, ali da ne voli nedorečene stvari. Pričao sam sa Bakirom.

Nastavak slijedi. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 24, 2026

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