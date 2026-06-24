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Dodik: Pričao sam sa Bakirom, nastavak slijedi

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 14:30

Komentari:

4
Додик: Причао сам са Бакиром, наставак слиједи
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je razgovarao sa predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem.

"Nastavak slijedi", poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Бакир Изетбеговић

BiH

Ništa novo iz Sarajeva: Bakir Izetbegović prijeti silom

Podsjećamo, Dodik je ranije danas reagovao na izjave Izetbegovića, koji bi, čini se, Dodika se riješio silom. Dodik je odgovorio da je otporan na prijetnje, ali da ne voli nedorečene stvari.

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Milorad Dodik

Bakir Izetbegović

Komentari (4)

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