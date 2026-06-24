Minić: Neprihvatljivo bilo kakvo miješanje u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da sve što se dešava u BiH treba da bude isključivo stvar dogovora, te da je neprihvatljivo bilo kakvo miješanje i nametanje spolja.

"Jasno smo pokazali da ambasadori koji dolaze u BiH ne dolaze tu da bi predstavljali svoje zemlje nego da budu dio određenih političkih procesa, što nije dobro", rekao je Minić novinarima u Banjaluci, komentarišući izjavu potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića da je kandidat za britanskog premijera Endi Bernam "velika nada za BiH".

On je ocijenio da je i Durakovićeva izjava u kontekstu retorike političkog Sarajeva o Velikoj Britaniji, Njemačkoj i svim drugim dijelovima Evrope koji su nepravedno postupali prema Republici Srpskoj.

Minić je naveo da političko Sarajevo ne komentariše pozitivno stvari kao što je odlazak Kristijana Šmita ili prijedlog Ronalda Džonsona za novog američkog ambasadora u BiH.