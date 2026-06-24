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Muž držao ženu i djecu zarobljene u kući 12 godina: Ovako su uspjeli da se izvuku

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ATV redakcija
24.06.2026 13:46

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Муж држао жену и дјецу заробљене у кући 12 година: Овако су успјели да се извуку
Foto: pexels

Pakistanska policija uhapsila je muškarca koji je navodno držao ženu i djecu zatočene u kući i zlostavljao ih više od decenije.

Njegova supruga, francuska državljanka Silvi Jasmina, tvrdi da je suprug svakodnevno fizički i psihički maltretirao svoju porodicu i opisala ga je kao veoma nasilnog čovjeka, rekla je lokalna policija za BBC .

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Jedan od njihovih sinova uspio je da se iskrade i da prijavi slučaj policiji, što je dovelo do racije u njihovoj kući u Bari, udaljenom gradu u planinskoj provinciji Hajber Pahtunhva.

Policija je pronašla Jasminu i njeno petoro djece u skučenoj i izuzetno trošnoj sobi sa modricama po cijelom tijelu. Jasmina i njena djeca su odvedeni u žensko sklonište u Pešavaru. Kako kaže policija, planiraju da se vrate u Francusku.

Prema riječima Jasmine (54), njen muž je potpuno zatvorio porodicu otkako su se preselili u Pakistan iz Australije 2014. godine.

"Prema riječima žene, nije joj bilo dozvoljeno da se viđa ni sa kim, njihovo dvoje starije djece je propuštalo nastavu, dok je troje mlađe djece rođeno u Pakistanu i nikada se nije upisalo u školu", rekao je viši policijski službenik za BBC.

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Policija nije objavila identitet Jasmininog muža, pakistanskog državljanina za koga kažu da je ilegalno boravio u Australiji kada se par upoznao. Vjenčali su se 2003. godine i živjeli su u Australiji do 2014. godine, kada su se sa svoje dvoje starije djece preselili u Pakistan.

Jasmina tvrdi da od tada nije imala nikakvu komunikaciju sa spoljnim svijetom.

"Bili smo lišeni slobode, moj muž se nije brinuo o nama onako kako bi trebalo kao muž i otac moje djece. Svakodnevno nas je tukao i kontrolisao je naše živote", napisala je Jasmina u svojoj izjavi policiji, čije su dijelove objavili lokalni mediji.

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"Osjećala sam da je moja budućnost već uništena i da će budućnost moje djece takođe biti uništena", rekla je Jasmina.

(Telegraf.rs)

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nasilje u porodici

Pakistan

Policija

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