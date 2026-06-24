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Kremlj o pritiscima EU: Srbija i Srpska će moći da zaštite svoja prava

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 11:55

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Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Rusija se nada da će prava Republike Srpske biti zagarantovana, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Republika Srpska i Beograd su sposobni da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema. Nadamo se i smatramo da prava Republike Srpske moraju biti garantovana", rekao je Peskov novinarima.

Kako je istakao, "ta prava se ni u kom slučaju ne smeju razvodnjavati niti obezvređivati, to je nedopustivo", rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje o mogućem uticaju procesa evropskih integracija, uključujući i u kontekstu pitanja osetljivih za Beograd i Republiku Srpsku, prenosi Sputnjik.

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Republika Srpska

Kremlj

Evropska unija

Rusija

Srbija

Dmitrij Peskov

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