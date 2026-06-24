Kremlj o pritiscima EU: Srbija i Srpska će moći da zaštite svoja prava

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Rusija se nada da će prava Republike Srpske biti zagarantovana, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Republika Srpska i Beograd su sposobni da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema. Nadamo se i smatramo da prava Republike Srpske moraju biti garantovana", rekao je Peskov novinarima.
Kako je istakao, "ta prava se ni u kom slučaju ne smeju razvodnjavati niti obezvređivati, to je nedopustivo", rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje o mogućem uticaju procesa evropskih integracija, uključujući i u kontekstu pitanja osetljivih za Beograd i Republiku Srpsku, prenosi Sputnjik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Zdravlje
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
14
23
14
19
14
12
14
06
14
06
Trenutno na programu