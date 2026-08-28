Tea hitno operisana: Poznata pjevačica završila u bolnici

Pjevačica Tea Bilanović prije dvije nedjelje suočila se sa iznenadnim zdravstvenim problemom koji je zahtijevao hitnu reakciju ljekara.

Prema informacijama do kojih je “Informer” došao, Tei je puklo slijepo crijevo zbog čega je hitno operisana.

Sve se dogodilo iznenada, a situacija je bila takva da nije bilo prostora za odlaganje, već je bilo neophodno da se odmah reaguje i uradi hirurška intervencija.

Tea Bilanović prije samo dva dana proslavila je 21. rođendan.