Logo

Sanja Kužet napustila "Zvezde Granda" poslije 13 godina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 13:36

Komentari:

0
Сања Кужет - новинар, ТВ лице, ТВ презентер, водитељица, Звезде Гранда
Foto: Instagram/Sanja Kuzet/printscreen

Sanja Kužet više neće biti dio muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ nakon 13 godina saradnje sa Grand produkcijom.

Grand produkcija zahvalila se Sanji na profesionalizmu, harizmi i doprinosu emisiji.

Nakon što je poslije porodiljskog odsustva, bilo riječi o povratku Sanje Kužet u muzičko takmičenje “Zvezde Granda” oglasila se Grand produkcija i otkrila da je saradnji dugoj 13 godina došao kraj.

Grand produkcija obavještava javnost da Sanja Kužet, nakon 13 godina uspešne saradnje, više neće biti dio naše produkcije i emisije „Zvezde Granda“.

– Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija donijeli su odluku o sporazumnom završetku saradnje! Od Sanje se rastajemo u prijateljskom i korektnom tonu, uz veliko međusobno poštovanje, zahvalnost i uvažavanje svega što smo zajedno gradili tokom prethodnih godina! Sanja je svojim profesionalizmom, harizmom, energijom i predanošću ostavila snažan i neizbrisiv pečat u našoj produkciji. Njeno prisustvo bilo je važan dio „Zvezda Granda“, a godine koje smo proveli zajedno zauvijek će ostati dio istorije ove emisije i Granda.

Želimo joj mnogo sreće i uspjeha u budućim poslovnim i životnim izazovima! Vjerujemo u Sanju i navijaćemo za nju i u godinama koje dolaze, sa istim ponosom i podrškom koju smo joj pružali svih prethodnih godina – stoji u njihovoj objavi.

„Zvezde Granda“ nastavljaju dalje, a u narednoj sezoni publiku će ponovo dočekati dobro poznati i omiljeni voditeljski tandem, Ana Sević i Milan Mitrović.

Nedavno je Sanja Kužet za medije ostala nedorečena o svom povratku, u “Zvezde Granda”:

– Na odmoru sam još uvijek. Čujte se sa Vesnom oko svega šta treba. Početkom septembra se čujemo, lijep pozdrav – rekla je za Kurir i već tada probudila mnoge sumnje.

Sanja je, podsjetimo, takmičenje “Zvezde Granda” napustila je početkom 2024. godine, kako bi u miru dočekala svog trećeg sina Vuka. Iako su je gledaoci odmah nakon porođaja očekivali, ona je pauzirala dvije sezone, a sada je donijela odluku, da se u ovaj projekat više ne vraća, piše Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sanja Kužet

Zvezde Granda

muzika

takmičenje

Otkaz

Komentari (0)

Više iz rubrike

Јован Радуловић Јоџир са шеширом сједи и подиже руку.

Scena

Uhapšen Jovan Radulović Jodžir: Policija otkrila razlog hapšenja

2 h

0
Урош Станић

Scena

Znate li ko je ovo: Nije Dušica Jakovljević

16 h

0
Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Scena

Ovako Đina zove Melininog milionera

1 d

0
Кајли Џенер Кардашијан ријалити инфлуенсерка

Scena

Kajli Džener o povećanju grudi: "Želim da one uđu u prostoriju prije mene"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

53

Vučić: Hag je htio da Mladić umre iza rešetaka

14

49

Tunguzu tri i po godine zatvora za pokušaj ubistva u Gacku

14

47

Golubović: Za investicije u ovoj godini izdvojeno 6.730.000 KM

14

40

Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine

14

36

Zvezda izdala hitno saopštenje poslije debakla

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima