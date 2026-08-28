Sanja Kužet napustila "Zvezde Granda" poslije 13 godina

Sanja Kužet više neće biti dio muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ nakon 13 godina saradnje sa Grand produkcijom.

Grand produkcija zahvalila se Sanji na profesionalizmu, harizmi i doprinosu emisiji.

Nakon što je poslije porodiljskog odsustva, bilo riječi o povratku Sanje Kužet u muzičko takmičenje “Zvezde Granda” oglasila se Grand produkcija i otkrila da je saradnji dugoj 13 godina došao kraj.

Grand produkcija obavještava javnost da Sanja Kužet, nakon 13 godina uspešne saradnje, više neće biti dio naše produkcije i emisije „Zvezde Granda“.

– Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija donijeli su odluku o sporazumnom završetku saradnje! Od Sanje se rastajemo u prijateljskom i korektnom tonu, uz veliko međusobno poštovanje, zahvalnost i uvažavanje svega što smo zajedno gradili tokom prethodnih godina! Sanja je svojim profesionalizmom, harizmom, energijom i predanošću ostavila snažan i neizbrisiv pečat u našoj produkciji. Njeno prisustvo bilo je važan dio „Zvezda Granda“, a godine koje smo proveli zajedno zauvijek će ostati dio istorije ove emisije i Granda.

Želimo joj mnogo sreće i uspjeha u budućim poslovnim i životnim izazovima! Vjerujemo u Sanju i navijaćemo za nju i u godinama koje dolaze, sa istim ponosom i podrškom koju smo joj pružali svih prethodnih godina – stoji u njihovoj objavi.

„Zvezde Granda“ nastavljaju dalje, a u narednoj sezoni publiku će ponovo dočekati dobro poznati i omiljeni voditeljski tandem, Ana Sević i Milan Mitrović.

Nedavno je Sanja Kužet za medije ostala nedorečena o svom povratku, u “Zvezde Granda”:

– Na odmoru sam još uvijek. Čujte se sa Vesnom oko svega šta treba. Početkom septembra se čujemo, lijep pozdrav – rekla je za Kurir i već tada probudila mnoge sumnje.

Sanja je, podsjetimo, takmičenje “Zvezde Granda” napustila je početkom 2024. godine, kako bi u miru dočekala svog trećeg sina Vuka. Iako su je gledaoci odmah nakon porođaja očekivali, ona je pauzirala dvije sezone, a sada je donijela odluku, da se u ovaj projekat više ne vraća, piše Blic.