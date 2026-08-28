Logo

Uhapšen Jovan Radulović Jodžir: Policija otkrila razlog hapšenja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 11:59

Komentari:

0
Јован Радуловић Јоџир са шеширом сједи и подиже руку.
Foto: jodziir/Instagram

Podgorička policija uhapsila je influensera Jovana Radulovića (38) zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, saopštila je Uprava policije Crne Gore na društvenoj mreži X.

Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.

– J.R. je uhapšen zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika OB Podgorica i kažnjen na Sudu za prekršaje sa 900 evra – navedeno je u objavi Uprave policije na mreži X, prenosi cdm.me.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jovan Radulović Jodžir

hapšenje

influenser

Policija

Crna Gora

Komentari (0)

Više iz rubrike

Урош Станић

Scena

Znate li ko je ovo: Nije Dušica Jakovljević

16 h

0
Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Scena

Ovako Đina zove Melininog milionera

1 d

0
Кајли Џенер Кардашијан ријалити инфлуенсерка

Scena

Kajli Džener o povećanju grudi: "Želim da one uđu u prostoriju prije mene"

1 d

0
пјевачица музика народна музика фолк животна прича

Scena

Pjevačica progovorila o odrastanju u siromaštvu: „Nisam imala šta da obučem, jeli smo samo krompir“

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

53

Vučić: Hag je htio da Mladić umre iza rešetaka

14

49

Tunguzu tri i po godine zatvora za pokušaj ubistva u Gacku

14

47

Golubović: Za investicije u ovoj godini izdvojeno 6.730.000 KM

14

40

Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine

14

36

Zvezda izdala hitno saopštenje poslije debakla

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima