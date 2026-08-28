Uhapšen Jovan Radulović Jodžir: Policija otkrila razlog hapšenja

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Foto: jodziir/Instagram

Podgorička policija uhapsila je influensera Jovana Radulovića (38) zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, saopštila je Uprava policije Crne Gore na društvenoj mreži X.

Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra. – J.R. je uhapšen zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika OB Podgorica i kažnjen na Sudu za prekršaje sa 900 evra – navedeno je u objavi Uprave policije na mreži X, prenosi cdm.me.

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