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Potresni detalji nesreće u Sloveniji: Među troje mrtvih dvoje d‌jece

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 12:36

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Потресни детаљи несреће у Словенији: Међу троје мртвих двоје д‌јеце
Foto: 24ur.com

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na primorskom auto-putu u Sloveniji poginule su tri osobe, među kojima dvoje djece. Treća žrtva je odrasla osoba. Informacije o stradaloj djeci objavili su mediji u Sjevernoj Makedoniji, pišu „Slovenske novice“.

Ministarstvo spoljnih poslova Sjeverne Makedonije zvanično je potvrdilo te navode, pozivajući se na podatke koje je dobilo od slovenačke policije i makedonskog diplomatsko-konzularnog predstavništva u Ljubljani.

Ambasada Sjeverne Makedonije u Ljubljani odmah je kontaktirala nadležne slovenačke institucije kako bi saznala sve okolnosti nesreće. Diplomate su u kontaktu i sa porodicama stradalih, kojima pomažu u organizaciji prevoza tijela u domovinu.

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Slovenačka policija u današnjem saopštenju nije otkrila godine ni identitet poginulih. Potvrđeno je samo da je u automobilu bilo pet državljana Sjeverne Makedonije, od kojih je troje poginulo, a dvoje povrijeđeno. Istraga je i dalje u toku.

Automobil udario u prikolicu kamiona

Nesreća se dogodila juče oko 16.30 časova na auto-putu između Uneca i gradilišta kod Ravbarkomande. Sudarili su se kamion i putnički automobil. Prema prvim informacijama, kamion se zbog kvara zaustavio u zaustavnoj traci. Vozač automobila potom je udario u zadnji lijevi dio kamionske prikolice.

U automobilu je bilo pet makedonskih državljana. Na mjesto nesreće brzo su stigli policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, ali za troje putnika nije bilo spasa. Ljekar je na mjestu nesreće konstatovao smrt.

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Jedna povrijeđena osoba prevezena je helikopterom u bolnicu, dok je povrijeđeni vozač automobila prevezen vozilom hitne pomoći. Policija još nije objavila nove informacije o njihovom zdravstvenom stanju.

Uviđaj su obavili policajci, istražni sudija i okružni državni tužilac. Zbog nesreće je auto-put prema Kopru bio zatvoren nekoliko sati. Policija je morala da organizuje i izvlačenje vozila koja su ostala u koloni. Saobraćaj je normalizovan kasno uveče.

Uzrok sudara još se utvrđuje. Policija je saopštila da se sve okolnosti nesreće i dalje istražuju.

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Tagovi :

Slovenija

Saobraćajna nesreća

pogibija

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