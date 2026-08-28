U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na primorskom auto-putu u Sloveniji poginule su tri osobe, među kojima dvoje djece. Treća žrtva je odrasla osoba. Informacije o stradaloj djeci objavili su mediji u Sjevernoj Makedoniji, pišu „Slovenske novice“.

Ministarstvo spoljnih poslova Sjeverne Makedonije zvanično je potvrdilo te navode, pozivajući se na podatke koje je dobilo od slovenačke policije i makedonskog diplomatsko-konzularnog predstavništva u Ljubljani.

Ambasada Sjeverne Makedonije u Ljubljani odmah je kontaktirala nadležne slovenačke institucije kako bi saznala sve okolnosti nesreće. Diplomate su u kontaktu i sa porodicama stradalih, kojima pomažu u organizaciji prevoza tijela u domovinu.

Hronika POGINULA DVA RADNIKA: Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice

Slovenačka policija u današnjem saopštenju nije otkrila godine ni identitet poginulih. Potvrđeno je samo da je u automobilu bilo pet državljana Sjeverne Makedonije, od kojih je troje poginulo, a dvoje povrijeđeno. Istraga je i dalje u toku.

Automobil udario u prikolicu kamiona

Nesreća se dogodila juče oko 16.30 časova na auto-putu između Uneca i gradilišta kod Ravbarkomande. Sudarili su se kamion i putnički automobil. Prema prvim informacijama, kamion se zbog kvara zaustavio u zaustavnoj traci. Vozač automobila potom je udario u zadnji lijevi dio kamionske prikolice.

U automobilu je bilo pet makedonskih državljana. Na mjesto nesreće brzo su stigli policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, ali za troje putnika nije bilo spasa. Ljekar je na mjestu nesreće konstatovao smrt.

Hronika Teška nesreća u BiH: Sudar auta i autobusa, 10 povrijeđenih

Jedna povrijeđena osoba prevezena je helikopterom u bolnicu, dok je povrijeđeni vozač automobila prevezen vozilom hitne pomoći. Policija još nije objavila nove informacije o njihovom zdravstvenom stanju.

Uviđaj su obavili policajci, istražni sudija i okružni državni tužilac. Zbog nesreće je auto-put prema Kopru bio zatvoren nekoliko sati. Policija je morala da organizuje i izvlačenje vozila koja su ostala u koloni. Saobraćaj je normalizovan kasno uveče.

Uzrok sudara još se utvrđuje. Policija je saopštila da se sve okolnosti nesreće i dalje istražuju.