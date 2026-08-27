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Masovni pomor ribe zbog izlivanja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 21:43

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Масовни помор рибе због изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода
Foto: Shane Kell/Pexels

Izlivanja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice znatno su doprinijela masovnom pomoru ribe u Savi, rezultati su analiza koje je danas primila vodoprivredna inspekcija.

Rezultati analiza su pokazali povišene koncentracije zagađujućih materija u svim uzorcima.

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Iz Instituta za vode ocijenili su da je uticaj izlivanja iz postrojenja značajan, iako nije i jedini uzrok pomora koji je zahvatio desetine kilometara rijeke nizvodno od Zagreba.

Temperatura vode u svim uzorcima bila je veća od propisanog prosjeka, dok je koncentracija otopljenog kiseonika bila niska, a iz Inspektorata su napomenuli da i ti uslovi mogu da dovedu do pomora.

Sa druge strane, bolesti riba isključene su kao mogući uzrok, a veterinarska služba nastavlja da prati stanje, prenose hrvatski mediji.

Ovi nalazi su u suprotnosti s ranijim izjavama "Zagrebačkog holdinga", iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bili u okviru propisanih vrijednosti i da sistem radi uredno.

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Dosadašnji nalazi ne upućuju na to da su ispuštanja iz ovog postrojenja jedini uzrok pomora.

Zbog utvrđenih prekoračenja inspekcijski postupak se nastavlja.

(Srna)

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Rijeka Sava

Riba

Zagreb

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