Masovni pomor ribe zbog izlivanja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Autor:ATV redakcija
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Izlivanja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice znatno su doprinijela masovnom pomoru ribe u Savi, rezultati su analiza koje je danas primila vodoprivredna inspekcija.
Rezultati analiza su pokazali povišene koncentracije zagađujućih materija u svim uzorcima.
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Iz Instituta za vode ocijenili su da je uticaj izlivanja iz postrojenja značajan, iako nije i jedini uzrok pomora koji je zahvatio desetine kilometara rijeke nizvodno od Zagreba.
Temperatura vode u svim uzorcima bila je veća od propisanog prosjeka, dok je koncentracija otopljenog kiseonika bila niska, a iz Inspektorata su napomenuli da i ti uslovi mogu da dovedu do pomora.
Sa druge strane, bolesti riba isključene su kao mogući uzrok, a veterinarska služba nastavlja da prati stanje, prenose hrvatski mediji.
Ovi nalazi su u suprotnosti s ranijim izjavama "Zagrebačkog holdinga", iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bili u okviru propisanih vrijednosti i da sistem radi uredno.
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Dosadašnji nalazi ne upućuju na to da su ispuštanja iz ovog postrojenja jedini uzrok pomora.
Zbog utvrđenih prekoračenja inspekcijski postupak se nastavlja.
(Srna)
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