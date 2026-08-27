Porodica pod lupom policije: Muškarac ima tri žene, 32 djece i 25 unučadi

Jedna velika sirijska porodica iz Lajpciga našla se u centru pažnje njemačke javnosti nakon što je policija objavila podatke o porodičnom savezu čiji je glavni član, prema islamskom pravu, u braku sa najmanje tri žene i ima najmanje 32 djece i 25 unučadi, dok su brojni članovi porodice ranije evidentirani zbog različitih krivičnih djela.

Četiri porodična saveza pod lupom

Prema podacima Kriminalističke policije Saske (LKA), u širem području Lajpciga između 700 i 1.000 ljudi povezuje se sa sirijskim klanovskim miljeom, a istražioci posebnu pažnju posvećuju četirima velikim porodičnim savezima, dok je oko 130 osoba iz tog okruženja već poznato policiji zbog krivičnih djela.

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Posebno se izdvaja porodica sa više od 60 članova, čiji je glavni član otac najmanje 32 djece, od kojih su neka već odrasla i imaju vlastitu djecu, a policiji je poznato i najmanje 25 njegovih unučadi koja žive u Saskoj.

"Gotovo dvije trećine članova uže porodice u prošlosti je privuklo pažnju policije zbog krivičnih djela, neki i više puta, dok se broj registrovanih krivičnih djela mjeri stotinama", rekao je Raiko Mertins, rukovodilac odjeljenja za organizovani kriminal pri LKA Saske, navodeći da su pojedini članovi povezivani i sa teškim nasilnim i krivičnim djelima u vezi sa drogom.

Od droge i nasilja do socijalnih prevara

Prema informacijama koje su njemački mediji prenijeli pozivajući se na LKA, spektar krivičnih djela u klanovskom miljeu obuhvata nasilje, trgovinu narkoticima, pranje novca, poreske prekršaje, krijumčarenje migranata, falsifikovanje dokumenata i različite vrste prevara, uključujući zloupotrebe socijalnih davanja.

Saske vlasti su zbog razvoja takvih struktura još 2023. formirale posebnu "Task Force Clan", u kojoj sarađuju LKA, savezna policija, poreske službe, carina i drugi organi, a od njenog osnivanja sprovedeno je oko 40 većih akcija.

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Tvrdnja o 100.000 evra dječijeg dodatka nije potvrđena

Dio medija i političkih objava tvrdio je da porodica godišnje prima oko 100.000 evra dječijeg dodatka, ali za takvu tvrdnju nema potvrde nadležnih organa, a iznos je, prema dostupnim provjerama činjenica, dobijen jednostavnim množenjem njemačkog dječjeg dodatka sa ukupnim brojem od 32 djece.

Takav obračun ne dokazuje stvarnu isplatu jer su neka od 32 djece već odrasla i imaju vlastitu djecu, dok pravo na njemački Kindergeld zavisi od starosti i drugih zakonskih uslova, pa se tvrdnja da ovaj muškarac godišnje dobija oko 100.000 evra ne može predstaviti kao utvrđena činjenica.

Njemački mediji ipak navode da se za ovu veliku porodicu isplaćuju desetine hiljada evra dječjeg dodatka godišnje, ali precizan iznos koji porodica zaista prima nije javno potvrđen.

(Feniks)