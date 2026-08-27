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Zaharova: Ukrajinski režim se ponaša sve bezobzirnije, izazivaju nuklearnu katastrofu

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27.08.2026 21:59

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Ukrajinski režim Vladimira Zelenskog ponaša se sve bezobzirnije i izaziva nuklearnu katastrofu, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Povodom najnovijih napada Oružanih snaga Ukrajine na nuklearnu elektranu "Zaporožje", Zaharova je navela da se Zelenski i njegova klika ponašaju sve bezobzirnije, pokazujući svijetu spremnost da ugroze nuklearnu bezbjednost najveće nuklearne elektrane u Evropi i izazovu katastrofu, prenosi TASS.

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Ona je dodala da je Kijev obnovio napade na nuklearnu elektranu "Zaporožje", namjerno gađajući ključne komponente i elemente ovog ruskog postrojenja važne za nuklearnu bezbjednost.

"Ukrajinska bespilotna letjelica juče je gađala lokaciju za suvo skladištenje istrošenog nuklearnog goriva u okviru nuklearne elektrane Zaporožje, a oštećenje tog objekta moglo bi da dovede do ozbiljnog radijacijskog udesa", upozorila je Zaharova.

(Srna)

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Ukrajina

Kijev

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