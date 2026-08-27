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Zbog prinudne kontracepcije ženama sa Grenlanda će biti isplaćena odšteta

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 20:24

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Таблете могу да значе две различите ствари: чврсти облик лијекова у фармацији или преносиви рачунар са екраном осјетљивим на додир. Најчешће се односе на лијекове који се пију за лијечење различитих болести.
Foto: pexels/ Anna Shvets

Danska će isplatiti oko 40.000 evra svakoj ženi sa Grenlanda koja može da potvrdi da joj je bez pristanka ugrađeno kontraceptivno sredstvo tokom perioda dok je Kopenhagen kontrolisao zdravstveni sistem na tom ostrvu, prenosi "Raša tudej".

Parlament Danske je velikom većinom odobrio isplatu u iznosu od 300.000 kruna /41.137 evra/, pri čemu će naknada biti oslobođena poreza bez obzira na vrstu korišćenog kontraceptivnog sredstva ili broja slučajeva.

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Nezavisna dansko-grenlandska istražna komisija utvrdila je da je najmanje 4.070 žena i djevojčica, od kojih su neke imale samo 12 godina, mimo svoje volje dobilo intrauterine uloške /spirale/ između 1966. i 1970. godine, što je u tom periodu činilo gotovo polovinu žena na Grenlandu.

Spirale su se postavljale bez znanja pacijentkinja tokom pregleda ili drugih medicinskih intervencija, a procjenjuje se da su izazvale neplodnost ili ginekološke probleme kod više od pola Grenlanđanki kojima su implantirane.

Ova praksa je u izvjesnoj mjeri nastavljena do početka devedesetih godina, kada je Grenland preuzeo zdravstveni sektor od Danske, navela je Komisija u izvještaju, prenosi Glas Srpske.

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Kontroverzna kampanja bila je podstaknuta zabrinutošću Danske zbog izuzetno brzog rasta stanovništva na Grenlandu.

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Danska

Grenland

Kopenhagen

odšteta

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