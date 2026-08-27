Neobičan problem u najvećoj nuklearki zapadne Evrope

Nuklearna elektrana Gravelines na sjeveru Francuske d‌jelimično je obustavila rad nakon nove masovne najezde meduza koje su dospjele u sistem za filtriranje morske vode neophodne za hlađenje postrojenja.

Meduze ponovo napravile probleme

Francuska energetska kompanija EDF saopštila je da su dva od ukupno šest reaktora elektrane tokom srijede i četvrtka morala da budu isključena ili pogođena ograničenjima zbog prisustva meduza u sistemu za dovod i filtriranje vode.

Timovi elektrane su u srijedu oko 16 časova preventivno zaustavili proizvodni blok broj tri nakon što je uočena nova velika količina meduza kod rešetki i rotirajućih filtera stanice za pumpanje morske vode.

Istovremeno je iz predostrožnosti prilagođena snaga reaktora broj dva, dok je blok četiri van pogona još od 10. avgusta, a blok pet je isključen zbog planiranog desetogodišnjeg pregleda.

Samo dva reaktora rade normalno

Zbog toga su u četvrtak samo reaktori broj jedan i šest normalno radili u Gravelinesu, najvećoj nuklearnoj elektrani u zapadnoj Evropi, smještenoj između Denkerka i Kalea i povezanoj kanalom sa Sjevernim morem.

Sličan problem elektrana je imala početkom avgusta, kada je masovni priliv meduza doveo do automatskog zaustavljanja reaktora tri i četiri, preventivnog gašenja reaktora dva i smanjenja snage prvog reaktora na 50 odsto, prenose Nezavisne.

Problem se ponavlja

Gravelines je zbog meduza imao poteškoća i prošle godine, nakon čega je EDF uveo pojačani nadzor, uključujući kamere na kanalima za dovod vode i filterima, kao i preventivne akcije ribarskih brodova kojima se pokušava smanjiti koncentracija meduza prije nego što stignu do elektrane.

Novi incident dogodio se u trenutku kada su francuske i druge evropske nuklearne elektrane već pod pritiskom zbog velikih vrućina i suše koje otežavaju hlađenje reaktora, dok stručnjaci upozoravaju da zagrijavanje mora, prekomjerni ribolov i drugi faktori mogu stvarati povoljnije uslove za razmnožavanje meduza.