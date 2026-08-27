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Raste broj poginulih u Nepalu: Strahuje se od novog razornog talasa

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 17:11

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Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećan je na 359, dok se više od 1.300 ljudi vode kao nestali, većinom stranih državljana, saopštila je danas nepalska policija.

Spasioci užurbano tragaju za preživjelima nakon što se područje na granici Nepala i Kine našlo naputu razorne bujične poplave, prenio je BBC.

Stručnjaci smatraju da uzrok poplava nije bio zemljotres, već "urušavanje glečera i pokretanje bujice nanosa" izražavajući zabrinutost zbog mogućeg "drugog i trećeg talasa" koje bi mogli da izazovu nanosi u rijekama.

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Srpski državljanin jedan je od više od 1.300 ljudi koji se vode kao nestali nakon bujičnih poplava u pograničnom području Kine i Nepala, izazvanih urušavanjem glečera na Tibetu, objavila je danas Nacionalna turistička organizacija Nepala.

Mnogi nestali su stranci koji su se u pogođenom području nalazili na planinarenju ili hodočašću do svetog hinduističkog mjesta.

(Tanjug)

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Tagovi :

Nepal

Bujica u Nepalu

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