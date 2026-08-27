Logo

Radnici poginuli na putu kada je na njih naletio šleper

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 17:57

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Muškarac iz Apatina M. K. (36) poginuo je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 7 sati na ulazu u Kljajićevo.

Ovaj mladi čovjek stradao je sa kolegom A. B. (62) iz Koluta, kada je na njih, dok su izvodili radove na rekonstrukciji puta, naletio šleper kojim je upravljao 30-godišnji muškarac.

UEFA

Fudbal

UEFA sprema krivični postupak protiv Infantina

Nezvanično se saznaje da je mogući uzrok nesreće, kako se sumnja, neprilagođena brzina uslovima puta.

Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt dvojice radnika “Vojputa”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Apatin

Saobraćajna nesreća

poginuo muškarac

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Ратко Младић ће бити сахрањен уз државне и војне почасти"

Srbija

"Ratko Mladić će biti sahranjen uz državne i vojne počasti"

2 h

0
Ратко Младић

Srbija

Oglasio se ljekar koji je osam godina brinuo o zdravlju Ratka Mladića

3 h

0
Цицовић: Улога Ратка Младића у историји Српске не може бити избрисана

Srbija

Cicović: Uloga Ratka Mladića u istoriji Srpske ne može biti izbrisana

3 h

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Srbija

Vujić: Porodica i ministarstvo čekaju instrukcije Mehanizma za preuzimanje tijela generala Mladića

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima