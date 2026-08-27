Radnici poginuli na putu kada je na njih naletio šleper

Muškarac iz Apatina M. K. (36) poginuo je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 7 sati na ulazu u Kljajićevo.

Ovaj mladi čovjek stradao je sa kolegom A. B. (62) iz Koluta, kada je na njih, dok su izvodili radove na rekonstrukciji puta, naletio šleper kojim je upravljao 30-godišnji muškarac.

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Nezvanično se saznaje da je mogući uzrok nesreće, kako se sumnja, neprilagođena brzina uslovima puta.

Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt dvojice radnika “Vojputa”.