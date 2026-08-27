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Cicović: Uloga Ratka Mladića u istoriji Srpske ne može biti izbrisana

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27.08.2026 15:19

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Цицовић: Улога Ратка Младића у историји Српске не може бити избрисана

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović izjavio je da je sa dubokim žaljenjem primio vijest o smrti generala Ratka Mladića, čovjeka čije je ime neraskidivo povezano sa najtežim i najpresudnijim godinama u istoriji srpskog naroda u BiH i odbranom Republike Srpske.

On je naveo da će general Mladić ostati upamćen kao komandant Vojske Republike Srpske koji je u ratnim godinama, u izuzetno složenim i teškim okolnostima, stajao na čelu Vojske čiji je osnovni zadatak bio da zaštiti srpski narod i Republiku Srpsku.

Ратко Младић

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- Bez obzira na različita tumačenja ratnih događaja i političke stavove koji su o njemu postojali i postoje, njegova uloga u istoriji Republike Srpske ne može biti izbrisana - rekao je Cicović.

Cicović je ukazao da posebno boli to što je general, koji je bio teško narušenog zdravlja, u poodmakloj životnoj dobi, posljednje dane proveo u haškom pritvoru uprkos brojnim apelima porodice, Republike Srpske i Srbije da mu bude omogućeno liječenje i palijativna njega u Srbiji.

I sam Haški mehanizam je, dodao je on, u svojim medicinskim nalazima konstatovao da je general Mladić ušao u završnu fazu života i da je smrt mogla nastupiti u svakom trenutku.

- Upravo zato ostaje gorak utisak da ni u trenucima kada se čovjek više ne bori za slobodu, već za dostojanstvo i posljednje dane života, nije bilo dovoljno humanosti da mu se omogući da bude bliže svojoj porodici i ljekarima u Srbiji - istakao je Cicović.

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On kaže da kazna može ograničiti čovjekovu slobodu, ali ne bi smjela da mu oduzme ljudsko dostojanstvo.

- To je granica ispod koje nijedan sud, nijedna institucija i nijedna politika ne bi smjeli da idu - rekao je Cicović.

On kaže da će Republika Srpska nastaviti da čuva sjećanje na sve ljude koji su u najtežim vremenima branili njeno postojanje, a među njima posebno mjesto pripada generalu Mladiću.

- Istorijski sud o ljudima i događajima ostavićemo budućim generacijama, uvjereni da će o njima suditi cjelovito i bez političkih i dnevnopolitičkih tumačenja. Porodici generala Ratka Mladića upućujem najiskrenije saučešće, a svima koji su ga poznavali i poštovali izražavam duboko saosjećanje - rekao je Cicović.

Ратко Младић

Republika Srpska

Biografija generala Ratka Mladića

General Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu, potvrdila je državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević, koja je informaciju o tome dobila od generalovog sina Darka Mladića.

(Srna)

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general Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Ratko Mladić

Mlađen Cicović

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