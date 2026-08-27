Stravična nesreća: Kamion pregazio dvojicu putara!

Dva radnika poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na ulazu u selo Kljajićevo kod Sombora, kada je teretno vozilo naletilo na radnike koji su izvodili radove na rekonstrukciji dionice.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, vozač kamiona je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i naletio na zonu u kojoj su se nalazili radnici.

Od zadobijenih povreda dvojica radnika su preminula na licu mjesta. Ekipe Hitne pomoći ubrzo su stigle na mjesto nesreće, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt, prenosi Blic.