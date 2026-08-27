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Stravična nesreća: Kamion pregazio dvojicu putara!

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:57

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Dva radnika poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na ulazu u selo Kljajićevo kod Sombora, kada je teretno vozilo naletilo na radnike koji su izvodili radove na rekonstrukciji dionice.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, vozač kamiona je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i naletio na zonu u kojoj su se nalazili radnici.

Od zadobijenih povreda dvojica radnika su preminula na licu mjesta. Ekipe Hitne pomoći ubrzo su stigle na mjesto nesreće, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt, prenosi Blic.

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Srbija

Sombor

Hitna pomoć

Saobraćajna nesreća

poginuo muškarac

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