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Ima mrtvih: Novi težak udes, jedan automobil smrskan, drugi prevrnut na krov

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 09:37

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Jedan muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Šimanovcima.

Kako je objavila Instagram stranica "192_rs", muškarac je stradao na licu mjesta, dok je vozač iz drugog vozila teško povrijeđen i prevezen je u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

admir arnautovic smrk

Hronika

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Prema onome što se može vidjeti na snimku koji je objavila Instagram stranica, došlo je do žestokog sudara dva automobila.

Kako se vidi, vozila su uništena, dijelovi su rasuti svuda po kolovozu.

Jedan automobil je prevrnut pokraj puta, drugi smrskan.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

šimanovci

Srbija

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