Ima mrtvih: Novi težak udes, jedan automobil smrskan, drugi prevrnut na krov

Autor:ATV redakcija
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Jedan muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Šimanovcima.
Kako je objavila Instagram stranica "192_rs", muškarac je stradao na licu mjesta, dok je vozač iz drugog vozila teško povrijeđen i prevezen je u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Hronika
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Prema onome što se može vidjeti na snimku koji je objavila Instagram stranica, došlo je do žestokog sudara dva automobila.
Kako se vidi, vozila su uništena, dijelovi su rasuti svuda po kolovozu.
Jedan automobil je prevrnut pokraj puta, drugi smrskan.
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