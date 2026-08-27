Smrtonosna zaraza avionom stigla u Njemačku!

Dvojica radnika aerodroma u Frankfurtu preminula su od malarije nakon što je rijetka epidemija dovela do toga da se šestoro zaposlenih zarazi ovom ozbiljnom infekcijom koju prenose komarci.

Vjeruje se da su komarci stigli na najprometniji aerodrom u Njemačkoj avionom, saopštili su njemački zdravstveni zvaničnici, što je izazvalo epidemiju koja je prvi put otkrivena u julu.

Portparol aerodromskog operatera „Fraport“ izjavio je za Bi-Bi-Si da je jedan zaposleni preminuo od posljedica infekcije, dok su zdravstveni zvaničnici kasnije u srijedu potvrdili da su dvije zaražene osobe preminule.

Na aerodromu su postavljene zamke, a uhvaćeni komarci biće analizirani u laboratoriji kako bi se utvrdila njihova vrsta i porijeklo.

„Pružili smo sveobuhvatne informacije svim zaposlenima i podstičemo ih da se obrate ljekaru ukoliko osjete bilo kakve simptome“, rekao je portparol „Fraporta“ za Bi-Bi-Si.

Epidemiju istražuje Zdravstvena služba grada Frankfurta.

Zaraženo šest radnika

Kako Bi-Bi-Si saznaje, zaraženo je šest radnika aerodroma, muškaraca koji rade na različitim poslovima i u različitim dijelovima aerodroma. Zvaničnici analiziraju uzorke krvi kako bi utvrdili da li ih je zarazio jedan komarac ili šest različitih komaraca.

Kasnije u srijedu, zdravstveni zvaničnici u Frankfurtu poslali su pismo medijima u kojem se navodi da su dvije zaražene osobe preminule.

„Za stanovništvo Frankfurta rizik se smatra veoma, veoma niskim. Bolest se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, već je uvijek prenose komarci“, dodaje se u pismu.

Navedeno je i da se rezultati laboratorijskih ispitivanja, kojima bi trebalo da se utvrdi izvor infekcije, ne očekuju još nekoliko sedmica.

U julu je objavljeno da je u epidemiju bilo uključeno četvoro zaraženih radnika.

Institut „Robert Koh“, njemačka federalna vladina agencija i istraživački institut za kontrolu bolesti i javno zdravlje, prethodno je saopštio da su se četvoro zaposlenih razboljeli između 4. i 6. jula i da su komarci unijeti avionom.

Institut je naveo da malarija u Njemačkoj gotovo isključivo pogađa putnike na dugim relacijama koji su se zarazili u područjima gdje je malarija endemska, te da je prenošenje malarije unutar nekog njemačkog aerodroma izuzetno rijetko.

„Nedostatak podataka o putovanjima može dovesti do zakašnjele dijagnoze. Zakašnjela dijagnoza povećava rizik od teškog oblika bolesti“, naveo je Institut u svom epidemiološkom biltenu.

Posljednji slučaj aerodromske malarije zabilježen 2023. godine

Posljednji slučaj takozvane „aerodromske malarije“ zabilježen je 2023. godine, takođe na aerodromu u Frankfurtu.

Malarija je bolest koju prenose određene vrste komaraca ujedom ljudi i uglavnom se javlja u tropskim zemljama, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Infekciju, koja se može spriječiti i liječiti, izaziva parazit, a ne širi se sa osobe na osobu. Međutim, simptomi mogu varirati od blagih do onih opasnih po život.

(Kurir)