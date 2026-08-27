Autor:ATV redakcija
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Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izvršio je inspekciju grupe „Jug“. Gerasimov je rekao da se ofanziva ruskih snaga nastavlja nesmanjenim tempom u svim pravcima.
On je tom prilikom rekao sa Kijev pokušava da ubijedi sponzore na Zapadu u uspehe na frontu, šireći laži o navodno uspješnoj ofanzivi u Zaporoškoj oblasti.
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„U uslovima kada na terenu nema stvarnih rezultata, ukrajinsko rukovodstvo pokušava da ubijedi zapadne sponzore u uspjehe ukrajinske vojske na bojnom polju. Zbog toga u okviru propagandne kampanje šire laž o navodno uspješnoj ofanzivi u Zaporoškoj oblasti“, naveo je on.
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