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Načelnik Generalštaba ruske vojske: Šire laži, ofanziva se nastavlja nesmanjenim tempom

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 09:10

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Foto: X / Sputnik

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izvršio je inspekciju grupe „Jug“. Gerasimov je rekao da se ofanziva ruskih snaga nastavlja nesmanjenim tempom u svim pravcima.

On je tom prilikom rekao sa Kijev pokušava da ubijedi sponzore na Zapadu u uspehe na frontu, šireći laži o navodno uspješnoj ofanzivi u Zaporoškoj oblasti.

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„U uslovima kada na terenu nema stvarnih rezultata, ukrajinsko rukovodstvo pokušava da ubijedi zapadne sponzore u uspjehe ukrajinske vojske na bojnom polju. Zbog toga u okviru propagandne kampanje šire laž o navodno uspješnoj ofanzivi u Zaporoškoj oblasti“, naveo je on.

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Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Valerij Gerasimov

Kijev

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