Cijene nafte nastavljaju da padaju četvrti dan zaredom

Cijene nafte nastavile su da padaju u četvrtak, dok istovremeno fjučersi na vodeće američke berzanske indekse bilježe rast, a zlato ponovo dobija na vrijednosti.

Cijena Brent nafte pala je za 1,07 dolara, odnosno oko 1,2 odsto, na 86,77 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pojeftinila za 1,13 dolara i trgovala se po cijeni od 81,10 dolara za barel.

U fokusu investitora su razgovori Irana sa Katarom i Omanom, koji podstiču očekivanja da bi moglo da dođe do napretka u vezi sa plovidbom kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih energetskih koridora na svijetu.

Kroz ovaj moreuz uobičajeno prolazi oko petine svetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa, ali je protok značajno smanjen zbog sukoba na Bliskom istoku.

Na tržištu plemenitih metala situacija je drugačija. Fjučersi na zlato porasli su za oko 0,46 odsto, na približno 4.674,74 dolara po unci, dok su fjučersi na srebro bili u plusu oko 1,4 odsto, na približno 68,98 dolara.

U plusu su jutros i fjučersi na vodeće američke berzanske indekse. Fjučersi povezani sa indeksom Dow Jones porasli su oko 0,3 odsto, dok su fjučersi na S&P 500 bili u plusu oko 0,43 odsto.

Pozitivno raspoloženje vidljivo je i pred početak trgovanja u Evropi. Fjučersi na njemački DAX jutros su bilježili blag rast, dok su panevropski fjučersi bili u plusu oko 0,4 odsto.

Kretanje američkih fjučersa podržali su dobri rezultati tehnološkog sektora, dok se na tržištu nafte i dalje prati mogućnost ublažavanja problema sa snabdijevanjem sa Bliskog istoka. Investitori istovremeno prate i očekivanja u vezi sa daljim potezima američke centralne banke.

(Telegraf/Rojters)