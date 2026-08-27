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Među nestalima u bujici u Nepalu i djeca iz Evrope: Porodice širom svijeta strepe od najgorih vijesti

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:00

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Људи усред штете након бујичних поплава у Девигату у округу Нувакот у Непалу, четвртак, 27. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Bujične poplave u Nepalu već su odnele više od 170 života, a i dalje se traga za više od 1.300 ljudi, među kojima je i veliki broj turista. Vjeruje se da je nestalo više od 400 stranih državljana.

Prema pisanju Rojtersa, među nestalima, između ostalog, nalaze se državljani SAD, Velike Britanije i Australije. Njemački list "Bild" takođe izvještava o osam nestalih državljana Njemačke.

Porodice nestalih sa strepnjom čekaju bilo kakav znak života. "Blick" je izdvojio neke od najpotresnijih sudbina.

Majka dvoje djece nestala bez traga

Suhasini Redi Kandimala (44), majka dvoje djece, posljednji put je razgovarala sa sestrom u utorak. Kandimala je bila na planinarskom putovanju iz Nepala ka Tibetu. U sredu ujutro trebalo je da krene ka granici. Svih 31 učesnika njene grupe trenutno se vodi kao nestalo.

"Cijela porodica je potpuno van sebe", rekla je njena sestra za CNN. Kandimala je bila strastvena planinarka i već je planirala nove ture u rodnom Novom Zelandu. Osim toga, u budućnosti je željela da se popne na Mont Everest. Njena djeca imaju 16 i četiri godine.

"Mame i tate nigdje nema"

Amerikanci Rameš i Nilam Šarma bili su u Nepalu na vjerskom hodočašću. Posljednji put su bili u kontaktu sa svojom turističkom agencijom u srijedu ujutro.

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"Jednostavno znam da su, gdje god da se nalaze, vjerovatno uplašeni", rekla je njihova ćerka za CNN. Porodica je, kako je navela, upravo prošla kroz najgorih 24 sata u svom životu.

Nestala grupa hodočasnika iz istočne Evrope

Turistički organizator "Hiking Himalayas Treks" putem Fejsbuka traga za nestalom grupom od 55 ljudi. Među planinarima koji su bili na hodočašću nalazili su se brojni ljudi iz istočne Evrope, među njima i šestoro državljana Ukrajine. Guardian je ranije objavio da se nakon katastrofe ukupno 53 Ukrajinca vode kao nestala.

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Turistički organizator u objavi na Fejsbuku moli za informacije o posljednjem mjestu na kojem je grupa viđena.

"Porodice međunarodnih hodočasnika izuzetno su zabrinute i hitno čekaju vesti o svojim najmilijima", naveli su.

Među nestalima i brojni tinejdžeri

Nažalost, među nestalima se nalazi i nekoliko maloljetnih osoba. U nekoliko objava na Fejsbuku, na primjer, traga se za 14-godišnjom Nepalakom Sumedom Amatjom.

Među nestalim turistima su i 14-godišnja djevojčica iz SAD i dvojica dječaka iz Australije, stari 12 i 14 godina, navodi CNN. Britanski list "Miror" takođe izvještava o nestaloj 13-godišnjoj devojčici iz Velike Britanije.

(telegraf)

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