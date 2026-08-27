Vozač namjerno udario pješake, jedna osoba poginula!

Autor:ATV redakcija
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Vozač je namjerno udario automobilom u grupu ljudi u blizini željezničke stanice na sjeveru Francuske, ubio najmanje jednu osobu i povrijedio deset lica, saopštile su vlasti.
Incident se dogodio kasno sinoć, a zvaničnici navode da događaj nema status terorističkog napada, već da je riječ o internom sukobu.
David Klavije, prefekt oblasti Kalvados, izjavio je da je sedam osoba u kritičnom stanju, prenio je AP.
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On je dodao da je vozač uhapšen i da je riječ o licu rođenom u Rusiji. Policijska istraga je u toku.
Lokalni informativni portal "ICI Normandi" prenio je da je tokom noći preminula još jedna osoba, ali to nije zvanično potvrđeno, prenosi Srna.
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