Na globalnom planu: Svjetska scena između starih žarišta i nove budućnosti

Izvor:
ATV
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Svjetska scena i dalje ostaje obilježena ratovima, krizama i diplomatskim nadmudrivanjima. Od Bliskog istoka i Ukrajine, preko novih trgovinskih tenzija, do borbe za resurse i globalnu bezbjednost – odnosi među velikim silama sve su složeniji.
Dok diplomate pokušavaju da pronađu izlaze iz postojećih sukoba, Ujedinjene nacije ulaze u period izbora novog generalnog sekretara. Istovremeno, naučnici traže odgovore na sve veće izazove čovječanstva – od nestašice hrane i klimatskih promjena do ogromnih količina plastičnog otpada.
A dok se svijet suočava sa starim problemima, u Pekingu se već testira budućnost koja je do juče izgledala kao naučna fantastika. Roboti trče, boksuju i igraju fudbal, pokazujući koliko brzo napreduju vještačka inteligencija i robotika.
Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do zanimljivih razgovora i priča koje privlače pažnju javnosti, emisija „Na globalnom planu” donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.
„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.
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