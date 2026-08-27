Na globalnom planu: Svjetska scena između starih žarišta i nove budućnosti

Svjetska scena i dalje ostaje obilježena ratovima, krizama i diplomatskim nadmudrivanjima. Od Bliskog istoka i Ukrajine, preko novih trgovinskih tenzija, do borbe za resurse i globalnu bezbjednost – odnosi među velikim silama sve su složeniji.

Dok diplomate pokušavaju da pronađu izlaze iz postojećih sukoba, Ujedinjene nacije ulaze u period izbora novog generalnog sekretara. Istovremeno, naučnici traže odgovore na sve veće izazove čovječanstva – od nestašice hrane i klimatskih promjena do ogromnih količina plastičnog otpada.

A dok se svijet suočava sa starim problemima, u Pekingu se već testira budućnost koja je do juče izgledala kao naučna fantastika. Roboti trče, boksuju i igraju fudbal, pokazujući koliko brzo napreduju vještačka inteligencija i robotika.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do zanimljivih razgovora i priča koje privlače pažnju javnosti, emisija „Na globalnom planu” donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.