Bitno: Školovanje djece kod kuće

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o školovanju djece kod kuće...Za i protiv?

Šta kaže zakon, a šta psiholozi?

Šta predviđa, u kojim slučajevima je moguća i kako funkcioniše nastava na daljinu?

Za 'Bitno' govore: Enea Hotić, načelnik Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Jelena Jovanović, psiholog u JU 'Centtar za socijalni rad' Banjaluka, psiholog Irena Spasojević i pravnik Mirjana Mikšić.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.