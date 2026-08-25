Bitno: Školovanje djece kod kuće

Izvor:
ATV
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Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o školovanju djece kod kuće...Za i protiv?
Šta kaže zakon, a šta psiholozi?
Šta predviđa, u kojim slučajevima je moguća i kako funkcioniše nastava na daljinu?
Za 'Bitno' govore: Enea Hotić, načelnik Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Jelena Jovanović, psiholog u JU 'Centtar za socijalni rad' Banjaluka, psiholog Irena Spasojević i pravnik Mirjana Mikšić.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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