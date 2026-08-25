Bizinis plan: Od svjetskih tržišta do domaće privrede

Od kretanja na svjetskim tržištima do novih investicija u Republici Srpskoj, i ove sedmice pratimo teme koje utiču na novac, privredu i poslovne odluke.

Svjetska tržišta traže nove prilike, dok se u Republici Srpskoj stvaraju temelji za nove investicije. Od širenja mreže Autoputeva Republike Srpske do uspješnih domaćih kompanija koje pokazuju da se i u proizvodnji može ostvariti ozbiljan poslovni rezultat – donosimo pregled najvažnijih ekonomskih tema.

'Biznis plan' donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, 'Biznis plan' tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.



Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis plan' utorkom u 20 časova i 10 minuta.