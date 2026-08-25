Američki vojno-transportni avion, „boing“ C-17A „gloubmaster III“, sletio je na moskovski aerodrom „Vnukovo“.

Avion je poleteo sa vazduhoplovne baze „Endrjuz“ kod Vašingtona i stigao je u Rigu 23. avgusta, piše Sputnjik.

Kremlj: Nemamo informacije

Komentarišući ovu vijest, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj nema informacije u vezi sa američkim vojno-transportnim avionom koji je sletio u Moskvu.

On je dodao da za ovu nedjelju nisu planirani nikakvi susreti sa predstavnicima američke administracije.

Iz ove baze poleću predsjednički avioni i avioni drugih visokih vladinih zvaničnika SAD.