Šta se dešava? Američki vojni avion sletio u Moskvu, oglasio se Kremlj

Autor:ATV redakcija
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Američki vojno-transportni avion, „boing“ C-17A „gloubmaster III“, sletio je na moskovski aerodrom „Vnukovo“.
Avion je poleteo sa vazduhoplovne baze „Endrjuz“ kod Vašingtona i stigao je u Rigu 23. avgusta, piše Sputnjik.
Komentarišući ovu vijest, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj nema informacije u vezi sa američkim vojno-transportnim avionom koji je sletio u Moskvu.
On je dodao da za ovu nedjelju nisu planirani nikakvi susreti sa predstavnicima američke administracije.
Iz ove baze poleću predsjednički avioni i avioni drugih visokih vladinih zvaničnika SAD.
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