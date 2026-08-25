Darko Mladić: Zdravstveno stanje generala kritično, očekujemo da sudija promijeni mišljenje

- Nikakvih promjena nije bilo od petka kada je srpski ljekar pregledao generala - naveo je Darko Mladić za RTRS

Naveo je da je srpski ljekar utvrdio propuste u liječenju u Holandiji, koji su i dokumentovani u njegovom izvještaju.

- Postoji razlika u pristupu liječenja u holandskom sistemu. Ukinuli su mu određene ljekove. Puštaju ga da umre, a to je nedopustivo, nije profesionalni, ni etički - naveo je Darko Mladić.

Podsjetio je da je predsjednica Mehanizma u Hagu rekla ranije da postoji mogućnost puštanja na liječenje u Srbiju ako general bude u akutnom stanju.

- Sada i holandski ljekari priznaju da je general Mladić u akutnom stanju. Predsjednica Mehanizma traži izvještaj nezavisnog ljekara. To ide brzo, rok je 24 časa. Mi smo juče već podnijeli podnesak za puštanje generala, a odluku očekujemo sutra. Očekujemo i da će predsjednica Suda promijeniti mišljenje, iako ranije nije uvažila naše argumente - rekao je Darko Mladić.