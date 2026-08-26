Bez plana: U vatrenom obruču – kako se boriti protiv požara?

Bez plana, u opasnosti od požara ovog paklenog vrućeg ljeta našle su se stotine hiljada ljudi. Kako se pripremiti za požarnu sezonu i koliko je odgovorno ponašanje ključno u borbi protiv vatrene stihije?

Tokom ovog pakleno vrućeg ljeta, stotine hiljada ljudi našle su se u blizini požarišta, često bez jasnog plana kako reagovati u slučaju opasnosti.

Kako napraviti plan da požara više ne bude, gotovo je nemoguća misija. Ali kako konačno shvatiti da se bez plana vatrom jednostavno ne smije igrati?

U emisiji „Bez plana“, urednik i voditelj Predrag Ćurković o borbi protiv požara razgovara sa Miroslavom Malinićem, komandantom Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

„Bez plana“ srijedom u 29 časova i 30 minuta.