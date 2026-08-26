Njemačka banka finansirala jedan od najvećih bordela u Evropi: Sada je pod istragom

Njemački finansijski regulator BaFin zatražio je od regionalne banke „Folksbank Keln Bon“ informacije o kreditu kojim je 2021. godine finansirana kupovina jednog od najvećih bordela u Evropi, rekao je Rojtersu izvor upoznat sa slučajem.

„Folks bank Keln Bon“ odobrila je kredit kineskom investitoru Hu Jingu za kupovinu kolnskog bordela „Paša“.

Prostitucija je u Njemačkoj legalna. Banka je u julu angažovala advokatsku kancelariju kako bi nezavisno istražila transakciju, uključujući pitanje da li je jedan od članova uprave možda lično imao koristi od posla. Pojedinosti o kreditu nisu objavljene.

Član uprave na odsustvu

„Folks bank Keln Bon“ nije željela da komentariše istragu Ba Fina. Poručili su da člana uprave smatraju nevinim dok se ne utvrde sve okolnosti te da će do završetka provjere biti na odsustvu.

Advokat Markus Lehmkuehler rekao je Rojtersu da zastupa člana uprave Jirgena Nojtgensa, koji tu funkciju obavlja od 2018. godine.

Među njegovim odgovornostima su poslovni klijenti, privatno bankarstvo i upravljanje riznicom. Lehmkuehler je rekao da njegov klijent odbacuje bilo kakvu nedopuštenu radnju. Nije želio da komentariše da li je Nojtgens bio u kontaktu s regulatorom.

Istražuju moguću proviziju

Prema izvoru upoznatom sa slučajem, Ba Fin istražuje mogućnost da je Nojtgensu isplaćena provizija povezana s kreditom. Rojters nije uspio da utvrdi kome je navodna provizija isplaćena ni zbog čega.

„Moj klijent ni u jednom trenutku nije primio nikakvu uplatu“, napisao je Lehmkueksler u odgovoru na Rojtersova pitanja.

Dodao je da očekuje da će istraga pokazati kako su optužbe protiv njegovog klijenta neutemeljene. Banka je internu istragu pokrenula nakon izvještaja njemačkih medija o kreditu.

Njemačke „Folks banken“ su zadružne banke u vlasništvu svojih članova i važan su dio finansijskog sistema najveće evropske privrede. Rijetko odobravaju kredite stranim investitorima, a banke generalno izbjegavaju poslovanje koje bi moglo narušiti njihov ugled.

Kineski investitor nije odgovorio

Kineski investitor Hu Jing, čije se ime navodi u dokumentima kompanije, nije odgovorio na Rojtersove poruke poslate na broj telefona naveden u tim dokumentima.

Njegov advokat u Njemačkoj rekao je da nema naznaka da se protiv vlasnika ili upravitelja nekretnine vodi istraga.

Upravitelj „Paše“ Andre Vinstrot, koji vodi bordel otkako je ponovo otvoren nakon Huove kupovine, rekao je da njegova kompanija iznajmljuje prostor i da nema veze s kreditom.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi te navode.

(Indeks.hr)