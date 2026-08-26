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Još tri dana do petog "Borik basket 3x3": Sportski spektakl uz humanitarni program

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 11:51

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До почетка петог турнира „Борик баскет 3x3“, који ће бити одржан 29. и 30. августа на терену испред Спортске сале „Старчевица“, остала су још само три дана.
Foto: Ustupljena fotografija

Do početka petog turnira „Borik basket 3x3“, koji će biti održan 29. i 30. avgusta na terenu ispred Sportske sale „Starčevica“, ostala su još samo tri dana.

Za juniorski turnir prijavljeno je 16 ekipa, koje čine igrači rođeni 2010. godine i mlađi. Prijave za seniorski turnir još traju, a od ukupno 16 ekipnih mjesta slobodna su još samo tri. Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 KM.

Poseban dio subotnjeg programa od 19.30 časova biće revijalna utakmica između KK „Borac VVin“ i KK „Starčevica Nektar“, koja će publici donijeti još jedan atraktivan košarkaški duel.

Manifestacija će imati i humanitarni karakter. Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ prodajom majica i drugih pratećih artikala prikupljaće sredstva za pomoć najugroženijim porodicama. Posjetioci će tako, osim uživanja u košarci, imati priliku da podrže i ovu plemenitu akciju.

Ukupan novčani nagradni fond turnira iznosi 6.000 KM. Pobjedničkoj seniorskoj ekipi pripašće 2.500 KM, drugoplasiranoj 1.500 KM, trećeplasiranoj 1.000 KM, dok je za četvrto mjesto obezbijeđena nagrada od 500 KM. Pobjednici takmičenja u šutiranju trojki i zakucavanju biće nagrađeni sa po 250 KM. Za najbolje juniorske ekipe predviđeni su pehari i medalje.

Program će oba dana trajati od 15 do 22 časa, a posjetioce, osim seniorskih i juniorskih utakmica, očekuju takmičenja u šutiranju trojki i zakucavanju, dobra atmosfera i pokloni.

Pozivamo zainteresovane seniorske ekipe da zauzmu jedno od posljednja tri slobodna mjesta, a sve ljubitelje košarke da 29. i 30. avgusta dođu na Starčevicu, podrže učesnike i budu dio sportsko-humanitarnog vikenda. Ulaz je besplatan.

Prijave za seniorski turnir vrše se putem platforme play.fiba3x3.com.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Borik basket 3x3

KK Borac

košarka

turnir

Sportski centar Borik

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