FIBA objavila gdje se igra Mundobasket

FIBA je objavila hale u kojima će se igrati Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Svjetsko prvenstvo u košarci se igra 2027. godine u Kataru od 27. avgusta do 12. septembra i biće to jubilarno 20. takmičenje.

FIBA je objavila četiri hale u kojima će se igrati Mundobasket i to su:

Al Janub Arena koja ima kapacitet od 8.200 gledalaca, Loseil Arena sa 15.227 mesta, Al Atija Arena od 8.600 mjesta, kao i Duhail Arena sa 5.500 mjesta za gledaoce.

Fotografije i najavu FIBA možete vidjeti i sami:

Meet the World Cup venues! 🏀



Four world-class arenas in Qatar are set to welcome the world’s best in FIBA Basketball World Cup 2027. Which one are you most excited to visit?



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قطر تستعدّ لاستقبال العالم!

أربع صالات عالمية ستحتضن منافسات كأس العالم لكرة السلة FIBA قطر 2027.… pic.twitter.com/flbJShsim3 — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2026

Košarkaška reprezentacija Srbije i dalje se bori za plasman na pomenutom Mundobasketu.

U kvalifikacijama su u prvoj fazi završili grupu C iza Turske i ispred BiH i Švajcarske, a u drugoj fazi igraju protiv Islanda, Italije i Litvanije.

Trenutno je Srbija na trećoj poziciji, iza Turske i Italije, a tri od šest reprezentacija ostvariće plasman na Svjetsko prvenstvo.

(b92)