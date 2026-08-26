Logo

FIBA objavila gdje se igra Mundobasket

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:32

Komentari:

0
Србија-Турска Свјетско првенство
Foto: KSS

FIBA je objavila hale u kojima će se igrati Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Svjetsko prvenstvo u košarci se igra 2027. godine u Kataru od 27. avgusta do 12. septembra i biće to jubilarno 20. takmičenje.

FIBA je objavila četiri hale u kojima će se igrati Mundobasket i to su:

Al Janub Arena koja ima kapacitet od 8.200 gledalaca, Loseil Arena sa 15.227 mesta, Al Atija Arena od 8.600 mjesta, kao i Duhail Arena sa 5.500 mjesta za gledaoce.

Fotografije i najavu FIBA možete vidjeti i sami:

Košarkaška reprezentacija Srbije i dalje se bori za plasman na pomenutom Mundobasketu.

U kvalifikacijama su u prvoj fazi završili grupu C iza Turske i ispred BiH i Švajcarske, a u drugoj fazi igraju protiv Islanda, Italije i Litvanije.

Trenutno je Srbija na trećoj poziciji, iza Turske i Italije, a tri od šest reprezentacija ostvariće plasman na Svjetsko prvenstvo.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mundobasket

FIBA

košarka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кошаркаши Борца.

Košarka

KK Borac: U novu sezonu sa mladim snagama

15 h

0
Обрадовић: "Култура Панатинаикоса је нешто заиста посебно"

Košarka

Obradović: "Kultura Panatinaikosa je nešto zaista posebno"

21 h

0
Галерија сувенира и колекционарских предмета Мајкла Џордана била је изложена током догађаја компаније „Upper Deck“ у уторак, 7. јула 2026. године, у „Nike House of Innovation“ у Њујорку. Посјетиоци су могли да се упознају са новим аутентификованим колекционарским предметима компаније „Upper Deck“, који садрже верификовани аутограм Мајкла Џордана — искуство које, захваљујући дугогодишњој ексклузивној сарадњи са овом спортском звијездом, може да понуди само „Upper Deck“.

Košarka

Najskuplji dres u istoriji: Džordanov komad iz 1998. ide na prodaju!

2 d

0
Енес Кантер на утакмици WNBA лиге

Košarka

Bivši NBA centar izbačen iz dvorane nakon sukoba s košarkašicom, razlog je majica

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

39

Vozio se skuterom i nestao: Pronađen nekoliko sati kasnije hipotermičan

11

33

Njemačka banka finansirala jedan od najvećih bordela u Evropi: Sada je pod istragom

11

13

Upozorenje za građane: Nastavljaju se vrućine, temperaturni pik u petak

11

12

Prijeti li čovječanstvu kolaps: Svijet se suočava sa istorijskim padom broja stanovnika

11

10

Ko je djevojka koja je zaludjela internet: Svi su zaljubljeni u nju!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima