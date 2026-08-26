Karlos Alkaraz otkrio kako se osjećao na terenu poslije prvog meča od aprila

Karlos Alkaraz vratio se na teren poslije više od četiri mjeseca pauze, i to na spektakularan način – u miks dublu na US Openu zaigrao je zajedno sa Serenom Vilijams.

Španac i američka teniska legenda savladali su u prvom meču Erin Routlif i Lojda Glasula sa 5:3, 4:1, ali su potom u četvrtfinalu poraženi od Belinde Benčić i Flavija Kobolija sa 4:5, 1:4.

Ipak, rezultat je ovog puta bio u drugom planu. Za Alkaraza je najvažnije bilo da se poslije duge pauze ponovo nađe na terenu, a povratak je učinio još posebnijim činjenicom da je partnerka bila upravo Serena Vilijams.

"Stvarno se osjećam fenomenalno. Iako smo izgubili, činjenica da sam igrao sa Sjerenom je nevjerovatan osjećaj", rekao je Alkaraz poslije meča.

Španac nije krio ni koliko je bio nervozan pred prvi meč sa Serenom.

"Svi su mogli da vide koliko sam bio nervozan. Napravio sam duplu grešku već na prvom poenu. Bio sam stvarno, stvarno nervozan", priznao je Alkaraz.

(telegraf)