Velike promjene za Đokovića zbog Alkaraza

ATV
25.04.2026 14:08

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Povlačenje Karlosa Alkaraza sa Rolan Garosa moglo bi ozbiljno da utiče na raspored žrijeba za drugi Gren slem u sezoni. Posebno bi se to moglo odraziti na Novaka Đokovića.

Španac je zbog problema sa ručnim zglobom morao da odustane od Pariza, gdje je trebalo da brani titulu, a prethodno je otkazao nastupe i u Madridu i u Rimu.

Kada se pogleda unaprijed, jasno je da ova situacija mijenja dosta toga u žrijebu.

Naime, Alkaraz više neće biti drugi nosilac, pa raspored više nije "svejedno" pitanje za ostale igrače – posebno kada je u pitanju izbor između njegove i Sinerove strane žrijeba.

Do sada je, recimo, Novaku Đokoviću bilo gotovo svejedno gdje će završiti, ali sada to više nije slučaj.

Ako se uzme trenutni poredak, Aleksander Zverev bi bio drugi nosilac i dobio svoju polovinu, što dodatno komplikuje stvari – jer bi Đoković, kao vrlo vjerovatan treći nosilac, mogao da ide ili na Nijemca ili na Italijana. A razlika definitivno postoji.

Postoji i dodatni scenario koji nije najizvjesniji, ali je matematički moguć – pogotovo kada se uzme u obzir forma Zvereva.

Prije Madrida, Nijemac je imao 545 bodova više od Đokovića.

Zverev u Madridu brani 100 bodova, dok Novak samo 10. U Rimu Nijemac brani još 200, a Đoković nijedan – ukupno 300 naspram 10.

To znači da Novak ima realnu šansu da ga prestigne, čime bi postao drugi nosilac na Rolan Garosu.

Međutim, za tako nešto potrebno je da praktično osvoji Rim ili makar dođe do finala, dok bi Zverev morao da podbaci na oba turnira. Teško izvodljivo – ali ne i nemoguće.

Dodatni problem je što Đoković još nije potvrdio učešće u Rimu, a pitanje je i u kakvoj će formi biti, s obzirom na to da nije igrao još od Indijan Velsa početkom marta.

Za kraj, važno je napomenuti da turniri u Ženevi i Hamburgu ne utiču na nosioce za Rolan Garos, pa se njihovi bodovi ne računaju u ovoj kalkulaciji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Novak Đoković

Karlos Alkaraz

Rolan Garos

Aleksandar Zverev

Janik Siner

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

Tenis

Otrovao se Marin Čilić, otkazan meč

Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

Tenis

Šok u svijetu tenisa: Karlos Alkaraz odustao

Новака Ђоковића изненадио новинар који га је расплакао у Паризу

Tenis

Novak Đoković prepoznao novinara koji mu je natjerao suze na oči: "Ma, ti si onaj što me rasplakao"

Млади Недић блиста у Казахстану

Tenis

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

