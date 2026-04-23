Mladi Nedić blista u Kazahstanu

Teniser Andrej Nedić izborio je plasman u polufinale Čelendžera koji se igra u Kazahstanu.

Mladi Dobojlija je u četvrtfinalu turnira u Šimkentu savladao Amerikanca Dali Blanč sa 2:0.

U prvom setu Nedić je bio veoma siguran i uspio je da brzo napravi brejk i povede 4:1, da zatim napravio i drugi brejk te osvojio prvi set sa 6:2.

U drugom setu je bio još bolji. Napravio je dva brejka poveo 4:0, ali je onda došlo do pada koncentracije pa je Amerikanac smanjio na 2:4.

Ipak dobojski teniser je bio siguran u finišu kada je iskoristio treću meč loptu i dobio je ovaj period sa 6:2.

