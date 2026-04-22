"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući": Teniser iz BiH se zamalo obračunao s navijačem

Autor:

ATV
22.04.2026 13:19

Нермин Фатић се обрачунао са навијачем који му је добацивао током меча
Foto: X / edgeAI

Nesvakidašnja scena obilježila je meč tenisera iz BiH Nermana Fatića na čelendžeru u Rimu gdje je zbog provokacija iz publike zamalo došlo do fizičkog obračuna.

Tokom susreta protiv Čun-Hsin Ceng, jedan gledalac je glasno uvrijedio Fatića nazvavši ga idiotom. Teniser nije ostao ravnodušan, uputio se prema ogradi s namjerom da se obračuna s provokatorom.

"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući?", dobacio je jedan od gledalaca Fatiću.

Gledalac očigledno nije očekivao da će Fatić razumjeti šta govori, što je dodatno doprinijelo eskalaciji situacije.

Uslijedila je napeta situacija na terenu, uz reakciju sudije u stolici koji je pokušavao smiriti Fatića i vratiti fokus na meč. Kraći verbalni sukob prerastao je u gužvu, ali se na sreću sve završilo bez fizičkog incidenta.

Uprkos svemu, Fatić je uspio zadržati koncentraciju i privesti meč kraju u svoju korist, slavivši rezultatom 6:4, 6:4, čime je izborio plasman u osminu finala turnira, prenosi Kliks.

Nerman Fatić

tenis

Navijači

Sukob

Rim

Pročitajte više

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković brine pred Rolan Garos: "Povrijeđen sam"

1 d

0
Карлос Алкараз позира са својом наградом Лауреус за спортисту године током церемоније додјеле Лауреус Свјетских спортских награда за 2026. годину у Мадриду, Шпанија.

Tenis

Alkaraz i Sabalenka dobitnici nagrade "Laureus"

1 d

0
Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra

Tenis

Šok: Karlos Alkaraz propušta Rolan Garos?

1 d

0
Рекорди Федерера више ништа не значе у тенису: Новак Ђоковић "срушио" Швајцарца

Tenis

Rekordi Federera više ništa ne znače u tenisu: Novak Đoković "srušio" Švajcarca

2 d

0

  • Najnovije

13

27

Zašto nije počelo suđenje za stravičnu nesreću u Banjaluci?

13

19

"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući": Teniser iz BiH se zamalo obračunao s navijačem

13

09

Nafta krenula "Družbom"

13

02

"Filmska priča": Melina muža multimilionera upoznala u taksiju

12

57

Košarac: SNSD i njegovi predstavnici ne blokiraju, već štite svoja nacionalna prava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

