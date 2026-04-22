"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući": Teniser iz BiH se zamalo obračunao s navijačem

Nesvakidašnja scena obilježila je meč tenisera iz BiH Nermana Fatića na čelendžeru u Rimu gdje je zbog provokacija iz publike zamalo došlo do fizičkog obračuna.

Tokom susreta protiv Čun-Hsin Ceng, jedan gledalac je glasno uvrijedio Fatića nazvavši ga idiotom. Teniser nije ostao ravnodušan, uputio se prema ogradi s namjerom da se obračuna s provokatorom.

"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući?", dobacio je jedan od gledalaca Fatiću.

Gledalac očigledno nije očekivao da će Fatić razumjeti šta govori, što je dodatno doprinijelo eskalaciji situacije.

Nerman Fatic nearly gets into a fight with one of the spectators at the Rome Challenger tournament.



He lost the point vs Chun-Hsin Tseng and smashed a ball away.



One of the spectators said something to him and Fatic went to confront him twice.



Umpire had to intervene.… pic.twitter.com/Tm5bi4CfZ3 — edgeAI (@edgeAIapp) April 21, 2026

Uslijedila je napeta situacija na terenu, uz reakciju sudije u stolici koji je pokušavao smiriti Fatića i vratiti fokus na meč. Kraći verbalni sukob prerastao je u gužvu, ali se na sreću sve završilo bez fizičkog incidenta.

Uprkos svemu, Fatić je uspio zadržati koncentraciju i privesti meč kraju u svoju korist, slavivši rezultatom 6:4, 6:4, čime je izborio plasman u osminu finala turnira, prenosi Kliks.