Đoković brine pred Rolan Garos: "Povrijeđen sam"

Novak Đoković bio je jedan od domaćina ceremonije "Laureus" koja je u ponedjeljak uveče održana u Madridu.

Baš na tom mjestu igra se sljedeći veliki Masters turnir koji će najbolji srpski teniser preskočiti, kao i prethodna tri.

O tome je i govorio na ovom događaju, istakavši da ima povredu koja ga muči pred sezonu šljake i, ono najvažnije, Rolan Garos.

"Ne mogu da igram u Madridu ali ovde sam ponovo jer mi se grad mnogo dopada, kao i ljudi", rekao je Đoković za "Eurosport" i dodao:

"Ovo je jedna od mojih omiljenih događaja tokom cijele godine jer mogu da se družim sa legendama iz ostalih sportova. Ove godine imam drugu ulogu, sa Ajlin Gu sam prezenter i mnogo je lijepo".

Kada je u pitanju njegov povratak na teren, Novak nije mogao da pruži odgovor, ali je izrazio nadu da će se naći u Parizu.

🫡 Djokovic habla, en perfecto español como siempre, en Eurosport sobre si estará o no en Roland-Garros:



📌 "Espero estar listo al menos para Roland-Garros" pic.twitter.com/pVJP0B2JM9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026

"Da, povrijeđen sam, očekujem da u biti spreman bar za Rolan Garos".

Dakle, Đoković će propustiti Madrid, a verovatno i Masters u Rimu, gde je bio šampion čak šest puta u karijeri.

Prošle godine je u sezoni šljake igrao samo u Ženevi, koju je osvojio, prije nego što ga je u polufinalu Rolan Garosa zaustavio Janik Siner.

Ove godine je igrao na samo dva turnira – na Australijan openu je igrao finale, dok je u Indijan Velsu rano ispao od Džeka Drejpera.

Nakon toga ga nije bilo u Majamiju, Monte Karlu i Madridu, kada su u pitanju veći turniri.

(b92)