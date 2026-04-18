Nije otvorila vrata: Šampionki Vimbldona prijeti četiri godine suspenzije!

Češka teniserka Marketa Vondrušova, šampionka Vimbldona iz 2023. godine, suočava se sa suspenzijom do četiri godine, nakon što je optužena za kršenje antidoping pravila zbog odbijanja testiranja.

Sporni incident dogodio se u decembru tokom nenajavljenog testiranja van takmičenja. Vondrušova tvrdi da joj je poslije 20 časova nepoznata osoba pozvonila na vrata, odbila da se identifikuje i zatražila hitan uzorak urina. U tom trenutku je odbila da ga pusti unutra, ocjenivši situaciju kao ozbiljno narušavanje privatnosti.

Protiv nje je potom pokrenut postupak od strane Internacionalne teniske agencije za integritet zbog "odbijanja ili neuspjeha da se dostavi uzorak bez opravdanog razloga nakon obaveštenja od ovlašćenog lica".

Osvajačica Vimbldona iz 2023. godine iznela je svoju verziju događaja na društvenim mrežama, naglašavajući da je reagovala iz straha, a ne sa namjerom da izbjegne testiranje.

"Kada vam neko kasno uveče pozvoni na vrata bez jasnog identifikovanja i poštovanja procedure, reagujete kao osoba koja se uplašila. U tom trenutku radilo se o osećaju sigurnosti, ne o izbjegavanju bilo čega", navela je Vondrušova.

Dodala je da su godine uvreda i prijetnji, kao i problemi sa povredama i snom, uticale na njeno mentalno stanje i osjećaj bezbjednosti. Posebno je istakla da ju je situacija podsjetila na napad na njenu sunarodnicu Petru Kvitovu iz 2016. godine, kada je napadač pod lažnim izgovorom ušao u stan i teško je povrijedio.

"Strah mi je pomutio rasuđivanje. Nisam mogla racionalno da sagledam situaciju", poručila je, dodajući da su joj stručnjaci dijagnostikovali akutnu stresnu reakciju i generalizovani anksiozni poremećaj.

Iz agencije je potvrđeno da je istraga u toku, ali da zasad nema automatske suspenzije.

Prema pravilima Svjetske antidoping angencije, teniseri moraju redovno da prijavljuju svoju lokaciju i odrede jednosatni termin dnevno za potencijalna testiranja, ali kontrole mogu biti sprovedene i van tog perioda.

Vondrušova zbog povrede ramena nije igrala singl mečeve od januara, ali je nedavno nastupila u dublu za Češku. Naredni planirani turnir joj je Masters u Madridu, koji počinje 20. aprila, prenosi B92