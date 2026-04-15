Stigla potvrda - poznato da li Đoković igra u Madridu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se vraća na teren, a organizatori turnira u Madridu su potvrdili njegovo prisustvo.

Organizatori takmičenja objavili su jedan snimak - koji je prije svega reklama za Lakost - ali onda je i najava za učešće Đokovića na drugom mastersu na šljaci ove sezone, piše B92.

Đoković je u tri navrata podizao pehar na turniru u Madridu (2011, 2016, 2019). Prošle godine je eliminisan u drugom kolu, a na dva turnira prije toga nije učestvovao.

Što se tiče ove takmičarske godine, Novak je učestvovao samo na dva turnira – na Australijan openu, gde je stigao do finala u kojem je poražen od Karlosa Alkarasa, i na mastersu u Indijan Velsu.

Potom je otkazao učešće na mastersima u Majamiju i Monte Karlu.