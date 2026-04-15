Logo
Large banner

Stigla potvrda - poznato da li Đoković igra u Madridu

Autor:

ATV
15.04.2026 14:11

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se vraća na teren, a organizatori turnira u Madridu su potvrdili njegovo prisustvo.

Organizatori takmičenja objavili su jedan snimak - koji je prije svega reklama za Lakost - ali onda je i najava za učešće Đokovića na drugom mastersu na šljaci ove sezone, piše B92.

Đoković je u tri navrata podizao pehar na turniru u Madridu (2011, 2016, 2019). Prošle godine je eliminisan u drugom kolu, a na dva turnira prije toga nije učestvovao.

Što se tiče ove takmičarske godine, Novak je učestvovao samo na dva turnira – na Australijan openu, gde je stigao do finala u kojem je poražen od Karlosa Alkarasa, i na mastersu u Indijan Velsu.

Potom je otkazao učešće na mastersima u Majamiju i Monte Karlu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tenis

ATP

Madrid Open

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

16

21

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

16

16

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

16

07

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

16

02

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner