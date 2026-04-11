Siner savladao Zvereva za plasman u finale Monte Karla

ATV
11.04.2026 17:12

Јаник Синер
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale masters turnira u Monte Karlu, pošto je danas u polufinalu pobedio Nijemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:1, 6:4.

Meč je trajao sat i 23 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok je Zverev treći na ATP listi.

Italijanski teniser je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis Zverevu i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u finale.

Siner će se sutra u finalu boriti prvo mesto na ATP listi, kao i osmi trofej na masters turnirima, a ukupno 27. u karijeri.

U drugom polufinalu mastersa u Monte Karlu igraće Karlos Alkaraz i Valentin Vašero.

Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

