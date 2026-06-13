Težak udes kod Prijedora: Četiri osobe povrijeđene, vozač "BMW-a" prebačen na UKC Srpske

Autor:ATV
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Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Prijedor – Sanski Most u mjestu Oštra Luka.
Kako navode iz PU Prijedor, nezgoda im je prijavljena u 23:15.
"Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovali A.V. iz Prijedora upravljajući vozilom marke “BMW” i S.B. iz Sanskog Mosta upravljajući vozilom “Peugeot” u kojem su se nalazila još dva lica iz Sanskog Mosta.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač A.V. je zadobio teške tjelesne povrede i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Teške tjelesne povrede zadobili su putnici u vozilu “Peugeot”, dok je vozač S.B. lakše povrijeđen", navode iz PU Prijedor.
Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, da se pridržavaju ograničenja brzine kretanja i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.
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