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Težak udes kod Prijedora: Četiri osobe povrijeđene, vozač "BMW-a" prebačen na UKC Srpske

Autor:

ATV
13.06.2026 10:12

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Тежак удес код Приједора: Четири особе повријеђене, возач "BMW-а" пребачен на УКЦ Српске
Foto: ATV

Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Prijedor – Sanski Most u mjestu Oštra Luka.

Kako navode iz PU Prijedor, nezgoda im je prijavljena u 23:15.

"Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovali A.V. iz Prijedora upravljajući vozilom marke “BMW” i S.B. iz Sanskog Mosta upravljajući vozilom “Peugeot” u kojem su se nalazila još dva lica iz Sanskog Mosta.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač A.V. je zadobio teške tjelesne povrede i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Teške tjelesne povrede zadobili su putnici u vozilu “Peugeot”, dok je vozač S.B. lakše povrijeđen", navode iz PU Prijedor.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, da se pridržavaju ograničenja brzine kretanja i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Prijedor

PU Prijedor

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