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Banjaluka: Optuženi za krađu 50.000 KM oslobođen optužbe

Autor:

Ognjen Matavulj
12.06.2026 14:57

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Бањалука: Оптужени за крађу 50.000 КМ ослобођен оптужбе

Okružni sud u Banjaluci izrekao je oslobađajuću presudu Mirku Š. po optužnici za produženo krivično djelo teške krađe, kojim je pričinjena šteta od oko 50.000 KM.

Prema ocjeni suda tužilaštvo tokom sudskog postupka nije dokazalo navode optužbe.

Optužnicom, Šašiću je na teret stavljeno da je iskorištavao teško stanje i starost oštećene, da bi je duži vremenski period potkradao. U optužnici se navodilo da je optuženi pomagao žrtvi u svakodnevnim aktivnostima, a za nju je čak i podizao novac od penzije koju je primala iz inostranstva. To je iskoristio kako bi za sebe pribavio imovinsku korist.

”Na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.Š. oslobođen je od optužbe da je počinio produženo krivično djelo teške krađe. Oštećene S.T. i J.G. upućene su da imovinsko pravni zahtjev mogu ostvarivati u parničnom postupku”, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

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Okružni sud Banjaluka

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