Porazbijao sve po kući, zapalio auto, pa krenuo da skoči u rijeku: Drama u Zemunu

Prava porodična i životna drama odigrala se pre dva dana u Zemunu, kada je M. F. (38), nakon žestoke svađe sa ocem, demolirao kuću, a potom otišao i zapalio sopstveni automobil u Novogradskoj ulici.

Kako piše Telegraf, incidentu je prethodila verbalna rasprava koja je ubrzo eskalirala. M. F. je u besu počeo da lomi namještaj i stvari po kući, a potom je izrekao jezive prijetnje koje su digle policiju na noge.

Prema nezvaničnim informacijama, on je prije odlaska iz kuće vikao da ide da zapali automobil, a nakon toga i da sebi oduzme život skokom u rijeku.

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"Situacija je bila izuzetno napeta. Čovjek je bio u vidno rastrojenom stanju. Nakon što je bes iskalio na stvarima u kući, sjeo je u automobil, odvezao se do Novogradske ulice i tamo ga namjerno zapalio", navodi izvor upućen u slučaj.

Vatrogasne ekipe i policija su odmah alarmirane i upućene na lice mjesta. Dok su vatrogasci lokalizovali požar na vozilu kako se vatra ne bi proširila na okolne objekte i parkirane automobile, policajci su krenuli u potragu za M. F. zbog prijetnje samoubistvom.

Srećom, crni scenario je spriječen. Pripadnici policije su tridesetosmogodišnjaka locirali i savladali nedaleko od zapaljenog vozila.

M. F. je priveden i tereti se za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, s obzirom na to da je paljenjem automobila na javnoj površini ugrozio bezbjednost građana i imovine, prenosi Telegraf.rs.