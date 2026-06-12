Uhapšen Laktašanin: Lažno prijavio krivično djelo

Autor:ATV
Komentari:0
B.V. iz Laktaša uhapšen je juče zbog sumnje da je policiji lažno prijavio krivično djelo.
Naime, on je oko 9 sati prijavio da je neko provalio u njegovu kuću i ukrao novac.
"Preduzimanjem mjera i radnji policijski službenici su utvrdili da se radi o lažnoj prijavi", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h1
Svijet
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
13
58
13
52
13
50
13
43
13
41
Trenutno na programu