Uhapšen Laktašanin: Lažno prijavio krivično djelo

B.V. iz Laktaša uhapšen je juče zbog sumnje da je policiji lažno prijavio krivično djelo.

Naime, on je oko 9 sati prijavio da je neko provalio u njegovu kuću i ukrao novac.

"Preduzimanjem mjera i radnji policijski službenici su utvrdili da se radi o lažnoj prijavi", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.