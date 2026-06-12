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Uhapšen Laktašanin: Lažno prijavio krivično djelo

Autor:

ATV
12.06.2026 10:10

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Ухапшен Лакташанин: Лажно пријавио кривично дјело
Foto: ATV

B.V. iz Laktaša uhapšen je juče zbog sumnje da je policiji lažno prijavio krivično djelo.

Naime, on je oko 9 sati prijavio da je neko provalio u njegovu kuću i ukrao novac.

"Preduzimanjem mjera i radnji policijski službenici su utvrdili da se radi o lažnoj prijavi", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Laktaši

Policija

Krađa

Lažna prijava

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